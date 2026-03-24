कौन है हितिका बाली जो ‘धुरंधर 2’ में रणवीर की बनी बहन, सुंदरता ऐसी की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस को देती मात

Hitika Bali Dhurandhar 2 Actress: इन दिनों सोशल मीडिया पर ‘धुरंधर 2’ का तहलका है. रणवीर सिंह की एक्टिंग के साथ-साथ उनकी बहन बनी शिमला की हसीना हितिका बाली भी चर्चा में हैं. छोटे-से स्क्रीन टाइम में उनके लुक और एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया.