कौन है हर्षा सनी? 11 करोड़ की ड्रग्स के साथ फ्लाइट से उतरी मॉडल, बैग खुलते ही उड़ गए अधिकारियों के होश; हुईं गिरफ्तार
Harsha Sunny: बैंकॉक से मुंबई पहुंची 28 वर्षीय मॉडल हर्षा सनी को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों के अनुसार, उनके बैग से 11.82 करोड़ रुपये की कीमत का 11 किलो से अधिक मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है. चलिए जानते हैं इस मॉडल के बारे में.
कौन हैं हर्षा सनी?
हर्षा सनी केरल की रहने वाली मॉडल हैं, जिन्होंने मिसेज केरल ग्लोबल 2025 में भाग लिया था. उसमें वह रनर-अप रही थीं.
बैंकॉक यात्रा पर थीं
मॉडल हर्षा सनी का इंस्टाग्राम फीड उनके मॉडलिंग असाइनमेंट और यात्रा डायरी से भरा हुआ है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी आखिरी पोस्ट बैंकॉक से थी.
इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं?
28 वर्षीय मॉडल के इंस्टाग्राम पर 11,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करती रहती हैं.
बरामद किया ड्रग्स
हर्षा सनी जब बैंकॉक से यात्रा कर मुंबई एयरपोर्ट पहुंची, तो उन्हेें वहां रोक गया और जब उनके सामान की तलाशी ली गई. तो वायु खुफिया इकाई (एआईयू) और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को 12 वैक्यूम-सील्ड प्लास्टिक पैकेट मिले.
विदेशी ड्रग्स था मोजूद
इसके बाद हरे रंग के पदार्थ का मौके पर ही नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) किट का उपयोग करके रासायनिक परीक्षण किया गया, जिससे पुष्टि हुई कि यह 'हाइड्रोपोनिक मारिजुआना' था. इसकी कीमत करीब 11.82 करोड़ रुपये है.
दोस्त ने दिया था साामान
गिरफ्तारी के बाद हर्षा सनी को फोर्ट कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मॉडल ने सीमा शुल्क अधिकारियों को बताया कि यात्रा के दौरान उसकी एक दोस्त बनी, जिसने कथित तौर पर उन्हें 'हाइड्रोपोनिक मारिजुआना' से भरा बैग भारत ले जाने के लिए राजी किया था.
पुलिस कर रही जांच
अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह ड्रग्स की तस्करी कहां कर रही थी, और वह कितने समय से भारत के अन्य शहरों में अवैध गांजा की आपूर्ति कर रही थी.