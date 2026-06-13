कौन है हर्षा सनी? 11 करोड़ की ड्रग्स के साथ फ्लाइट से उतरी मॉडल, बैग खुलते ही उड़ गए अधिकारियों के होश; हुईं गिरफ्तार

दोस्त ने दिया था साामान

गिरफ्तारी के बाद हर्षा सनी को फोर्ट कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मॉडल ने सीमा शुल्क अधिकारियों को बताया कि यात्रा के दौरान उसकी एक दोस्त बनी, जिसने कथित तौर पर उन्हें 'हाइड्रोपोनिक मारिजुआना' से भरा बैग भारत ले जाने के लिए राजी किया था.