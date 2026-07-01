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कौन हैं हैरी ब्रूक की गर्लफ्रेंड? जिसकी खूबसूरती पर फिदा हुए इंग्लिश कप्तान, देखें तस्वीरें

Harry Brook Love Story: भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज में स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक इंग्लैंड की कप्तानी करते दिखाई देंगे. हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम भारत से टी20 वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने के लिए मैदान पर उतरेगी. इस सीरीज के शुरू होने से पहले फैंस हैरी ब्रूक की पर्सनल लाइफ को जानने के लिए थोड़े एक्साइटेड हैं. ऐसे में आज हम आपको उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे हैरी ब्रूक जल्द ही शादी रचाने वाले हैं. जानिए कौन है हैरी ब्रूक की गर्लफ्रेंड…


By: Ankush Upadhayay | Published: July 1, 2026 3:05:17 PM IST

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कौन हैं हैरी ब्रूक की गर्लफ्रेंड? - Photo Gallery
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कौन हैं हैरी ब्रूक की गर्लफ्रेंड?

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक की गर्लफ्रेंड का नाम लूसी लाइल्स (Lucy Lyles) है. ब्रूक ने लूसी लाइल्स को कई सालों तक डेट किया, जिसके बाद उन दोनों ने सगाई कर ली. वे दोनों जल्द ही शादी कर सकते हैं.

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क्या करती हैं लूसी लाइल्स?

हैरी ब्रूक की मंगेतर लूसी लाइल्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर (University of Manchester) से 'बिजनेस एंड मैनेजमेंट' (Business and Management) में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के रूप में काम करती हैं.

हैरी ब्रूक और उनकी मंगेतर लूसी लाइल्स. - Photo Gallery
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खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेस भी फीकी

खूबसूरती के मामले में हैरी ब्रूक की मंगेतर लूसी लाइल्स बॉलीवुड की हसीनाओं को भी टक्कर देती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी क्यूट और ग्लैमरस फोटोज फैंस को खूब पसंद आते हैं. उनकी तुलना बड़े ब्रांड्स की मॉडल्स और एक्ट्रेसेस से की जाती है.

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कैसे हुई दोनों की मुलाकात?

हैरी ब्रूक और लूसी लाइल्स कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इस बात को कोई सटीक जानकारी नहीं है. हालांकि वे दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है.

हैरी ब्रूक और उनकी मंगेतर लूसा लाइल्स. - Photo Gallery
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लूसी लाइल्स का सोशल मीडिया

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक पूरी दुनिया में फेमस हैं, लेकिन उनकी मंगेतर लूसी लाइल्स को इंटरनेट की सुर्खियों से दूर रहना पसंद करती हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी कम एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर लूसी लाइल्स का अकाउंट भी प्राइवेट है.

हैरी ब्रूक की मंगेतर लूसी लाइल्स. - Photo Gallery
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कब रचाई सगाई?

हैरी ब्रूक और लूसी लाइल्स ने 7 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक तौर पर लगाई की. हैरी ब्रूक ने लूसी के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर करके इसकी जानकारी दी थी.

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आज भारत के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे ब्रूक

हैरी ब्रूक को दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता है. वह 1 जुलाई को भारत के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे.

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