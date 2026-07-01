कौन हैं हैरी ब्रूक की गर्लफ्रेंड? जिसकी खूबसूरती पर फिदा हुए इंग्लिश कप्तान, देखें तस्वीरें

Harry Brook Love Story: भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज में स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक इंग्लैंड की कप्तानी करते दिखाई देंगे. हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम भारत से टी20 वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने के लिए मैदान पर उतरेगी. इस सीरीज के शुरू होने से पहले फैंस हैरी ब्रूक की पर्सनल लाइफ को जानने के लिए थोड़े एक्साइटेड हैं. ऐसे में आज हम आपको उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे हैरी ब्रूक जल्द ही शादी रचाने वाले हैं. जानिए कौन है हैरी ब्रूक की गर्लफ्रेंड…