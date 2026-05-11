कौन है ये हॉट Sports एंकर? जो IPL में शुभमन गिल की टीम को रहीं चीयर, तस्वीरें देख दीवाने हुए फैंस

Who is Grace Hayden: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कई ऐसी हसीन टीवी एंकर काम कर रही हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से फैंस के दिल में अलग जगह बना ली है. इसमें पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन (Matthew Hayden) की बेटी ग्रेस हेडन (Grace Hayden) भी शामिल हैं. हालांकि ग्रेस हेडन आईपीएल 2026 में काम नहीं कर रही हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस के मैच में फैंस को उनकी झलक देखने को मिली. दरअसल, ग्रेस हेडन के पिता मैथ्यू हेडन गुजरात टाइटंस के बैटिंग कोच है. ऐसे में ग्रेस हेडन आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस को सपोर्ट कर रही हैं. जानें कौन हैं ये खूबसूरत एंकर…