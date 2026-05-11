कौन है ये हॉट Sports एंकर? जो IPL में शुभमन गिल की टीम को रहीं चीयर, तस्वीरें देख दीवाने हुए फैंस
Who is Grace Hayden: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कई ऐसी हसीन टीवी एंकर काम कर रही हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से फैंस के दिल में अलग जगह बना ली है. इसमें पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन (Matthew Hayden) की बेटी ग्रेस हेडन (Grace Hayden) भी शामिल हैं. हालांकि ग्रेस हेडन आईपीएल 2026 में काम नहीं कर रही हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस के मैच में फैंस को उनकी झलक देखने को मिली. दरअसल, ग्रेस हेडन के पिता मैथ्यू हेडन गुजरात टाइटंस के बैटिंग कोच है. ऐसे में ग्रेस हेडन आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस को सपोर्ट कर रही हैं. जानें कौन हैं ये खूबसूरत एंकर…
कौन हैं ग्रेस हेडन?
ग्रेस हेडन एक उभरती हुई स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं. वह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन की बेटी हैं, जिसके चलते क्रिकेट से उनका गहरा जुड़ाव है.
IPL में कर चुकी काम
ग्रेस हेडन ने स्पोर्ट्स जगत में एंकर और टीवी होस्ट के तौर पर अपनी नई पहचान बनाई है. वह आईपीएल 2025 और दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 में एंकर के तौर पर काम करती दिखाई दी थीं.
टी20 वर्ल्ड कप में किया काम
23 साल की ग्रेस हेडन स्टार स्पोर्ट्स और अन्य इंटरनेशनल खेल चैनलों के लिए एंकरिंग करती हैं. पिछले कुछ समय में वह स्पोर्ट्स जगत में नया चेहरा बनकर उभरी हैं. ग्रेस हेडन ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के मैचों में भी मेजबानी की थी.
IPL में GT को करती हैं सपोर्ट
ग्रेस हेडन आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) को सपोर्ट करती हैं. इसकी वजह है कि उनके पिता मैथ्यू हेडन गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजी कोच के तौर पर काम कर रहे हैं.
RR vs GT के मैच में दिखीं ग्रेस
ग्रेस हेडन को पिछले महीने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखा गया था. उस दिन अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच था. इस मैच में गुजरात को हार का सामना करना पड़ा था.
ग्रेस हेडन का बॉयफ्रेंड
ग्रेस हेडन के बॉयफ्रेंड का नाम विल्सन स्टैथम (Wilson Statham) है, जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बिजनेस फैमिली से आते हैं. ग्रेस हेडन और विल्सन काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. उम्मीद है कि वे दोनों जल्द ही शादी करेंगे.
ग्लैमर लुक के लिए फेमस
स्पोर्ट्स प्रजेंटर ग्रेस हेडन अपने ग्लैमरस लुक और फैशन के लिए जानी जाती हैं. उनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.
ग्रेस हेडन की फैन फॉलोइंग
ग्रेस हेडन की सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग हैं. इंस्टाग्राम पर ग्रेस हेडन के 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.