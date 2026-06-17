कौन है वो मिस्ट्रीमैन? जिसके प्यार में डूबीं मैथ्यू हेडन की बेटी, पेरिस में यूं किया इश्क का इजहार

Who Is Grace Hayden Boyfriend: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस हेडन खूब चर्चा में हैं. हाल ही में ग्रेस हेडन ने पेरिस में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, जिसकी तस्वीरें और वीडियोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. इन तस्वीरों में ग्रेस हेडन का बॉयफ्रेंड भी दिखाई दे रहा है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये मिस्ट्रीमैन कौन है, जिसके साथ ग्रेस हेडन अपना बर्थडे मना रही हैं. जानें ग्रेस हेडन और उनके बॉयफ्रेंड के बारे में…