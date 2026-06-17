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कौन है वो मिस्ट्रीमैन? जिसके प्यार में डूबीं मैथ्यू हेडन की बेटी, पेरिस में यूं किया इश्क का इजहार

Who Is Grace Hayden Boyfriend: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस हेडन खूब चर्चा में हैं. हाल ही में ग्रेस हेडन ने पेरिस में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, जिसकी तस्वीरें और वीडियोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. इन तस्वीरों में ग्रेस हेडन का बॉयफ्रेंड भी दिखाई दे रहा है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये मिस्ट्रीमैन कौन है, जिसके साथ ग्रेस हेडन अपना बर्थडे मना रही हैं. जानें ग्रेस हेडन और उनके बॉयफ्रेंड के बारे में…


By: Ankush Upadhayay | Published: June 17, 2026 6:38:34 PM IST

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कौन हैं ग्रेस हेडन के बॉयफ्रेंड विल्सन स्टैथम. - Photo Gallery
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कौन है ग्रेस हेडन का बॉयफ्रेंड?

ग्रेस हेडन के बॉयफ्रेंड का नाम विल्सन स्टैथम है, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे अमीर बिजनेस परिवार में से आते हैं. विल्सन के माता-पिता, डेविड और डेनियल स्टैथम बिजनेस इंडस्ट्री की बड़ी हस्ती हैं. उन्होंने दुनिया की पहली कार्बन पॉजिटिव कॉटन कंपनी 'गुड अर्थ कॉटन' की शुरुआत की थी.

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ग्रेस हेडन ने बॉयफ्रेंड संग मनाया बर्थडे

ग्रेस हेडन ने पेरिस में अपने बॉयफ्रेंड संग बर्थडे मनाया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया है. इसमें ग्रेस हेडन और विल्सन स्टैथम एफिल टावर के सामने खड़े होकर एक दूसरे की हाथ में हाथ डालकर रोमांटिक पोज दे रहे हैं. ग्रेस ने वीडियो के कैप्शन में फ्रेंच में लिखा, 'आई लव यू.'

ग्रेस हेडन का 24वां बर्थडे. - Photo Gallery
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ग्रेस हेडन का बर्थडे

मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस हेडन का 16 जून को अपना 24वां बर्थडे मनाने के लिए पेरिस पहुंची थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की थीं. एक तस्वीर में ग्रेस हेडन हाथों में बड़ा सा बुके (Bouquet) लिए दिखाई दे रही हैं.

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कब से रिलेशनशिप में हैं ग्रेस हेडन?

ग्रेस हेडन और विल्सन स्टैथम को कई बार एक साथ देखा गया है. वह अक्सर एक साथ छुट्टियां मनाते दिखाई देते हैं. ग्रेस हेडन और विल्सन स्टैथम लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

कौन हैं ग्रेस हेडन? - Photo Gallery
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कौन हैं ग्रेस हेडन?

ग्रेस हेडन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन की बेटी हैं. उन्होंने खेल जगत में एक स्पोर्ट्स एंकर और प्रेजेंटर के रूप में अपनी पहचान बनाई है.

स्पोर्ट्स प्रेजेंटर गेस हेडन. - Photo Gallery
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टी20 विश्व कप में नजर आईं

स्पोर्ट्स एंकर ग्रेस हेडन दुनिया के बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करते दिखाई देती हैं. वह आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी नजर आई थीं. इसके अलावा वह आईपीएल में भी काम कर चुकी हैं.

ग्रेस हेडन की फैन फॉलोइंग. - Photo Gallery
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भारत में तगड़ी फैन फॉलोइंग

ग्रेस हेडन की भारत में अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग हैं. इंस्टाग्राम पर ग्रेस हेडन के 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

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खेल जगत की मशहूर हस्ती

ऑस्ट्रेलिया दिग्गज मैथ्यू हेडन की बेटी होने के नाते ग्रेस हेडन खेल जगत की मशहूर हस्ती मानी जाती हैं. वह अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहती हैं.

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Grace haydenMatthew Hayden daughter
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