Gizele Thakral: कौन हैं गिजेल ठकराल? लगा रही है बोल्ड और सेक्सी लुक से Bigg Boss आग, तस्वीरें देख आप भी हो जायेंगे फिदा
Who is Gizele Thakral?: कौन हैं गिजेल ठकराल? हर कोई सोशल मीडिया पर यही सवाल कर रहा है, दरअसल, टीवी का कॉन्ट्रोवर्शियल शो “बिग बॉस 19” (Bigg Boss 19), जल्द ही शुरी होने वाला है, जिसे सलमान खान (Salman khan) होस्ट करते हैं। लेकिन सालमान खान के बिग बॉस से पहले मलयालम का बिग बॉस 7 (Bigg Boss 7) शुरू हो चुका है, जिसे मोहन लाल द्वारा होस्ट किया जा रा है, इस शो का पहला हफ्ता बीत चुका है और यह अब बेहद चर्चा में हैं। मलयालम बिग बॉस 7 में गिजेल ठकराल की एंट्री हुई है, जिसके बाद हर किसी के अंदर ये ही सवाल है कि आखिर ये इतनी हॉट और सेक्सी हसीना गिजेल ठकराल कौन है?
कौन हैं गिजेल ठकराल? (Who is Gizele Thakral?)
मलयालम बिग बॉस 7में हुई बेहद हॉट एक्ट्रेस गिजेल ठकराल (Hot Actress Gizele Thakral Entered In Malayalam Bigg Boss 7)
बिग बॉस (Bigg Boss) मलयालम सीजन 7 में गिजेल ठकराल की एंट्री ने हर जगह हलचल मचा दी है. जिसके बाद हर कोई गिजेल के बारे में जानना चाहता हैं, तो बता दें कि गिजेल ठकराल के मॉडल है, उन्होंने 14 साल की उम्र अपने करियर की शुरुआत की थी।
गिजेल ठकराल की खूबसूरती ने सोशल मीडिया पर मचाई तबाही (Gizele Thakral's Beauty Created Sensation On Social Media)
गिजेल ठकराल अपनी खूबसूरती की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। गिजेल एक दम डोल की तरह दिखती है और उनका सेक्सी फिगर और बोल्ड लुक हर किसी का ध्यान उनकी और खींच रहा है। गिजेल ठकराल खूबसूरती के कई खिताब अपने नाम कर चुकी है, जैसे मिस राजस्थान, मिस बेस्ट बॉडी और मिस पोटेंशियल।
गिजेल ठकराल ने किया है टीवी शो में काम (Gizele Thakral Has Worked In Tv Shows)
गिजेल ठकराल ने मॉडलिंग के अलावा टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया है। एक्ट्रेस 2012 में आए शो सर्वाइवर इंडिया में हिस्सा ले चुकी हैं। इसके अलावा गिजेल ठकराल “वेलकम-बाज़ी मेहमान नवाजी” जैसे शो में भी नजर आई हैं।
सलमान खान के शो “बिग बॉस 9” में आई थी गिजेल ठकराल नजर (Gizele Thakral was seen in Salman Khan's show "Bigg Boss 9")
इसके अलावा गिजेल ठकराल सलमान खान (Salman khan) के शो “बिग बॉस” (Bigg Boss) के सीजन 9 में भी हिस्सा ले चुकी हैं, जिसके बाद एक्ट्रेस काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इस कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 9 से बाहर निकले के बाद एक्ट्रेस ने कई बॉलीवुड फिल्में भी की जैसे “क्या कूल हैं हम 3”, “एस्कोबार” और “मस्तीजादे”। इन फिल्मों में गिजेल ठकराल का बोल्ड अंदाज हर किसी को उनका दीवाना बना गया था।
गिजेल ठकराल ने किया इंटरनेशन स्टार्र रैपर रिक रॉस के साथ म्यूजिक वीडियो (Gizele Thakral Did A Music Video With International Star Rapper Rick Ross)
इतनी ही नहीं गिजेल ठकराल ने रैपर रिक रॉस जैसे इंटरनेशन स्टार्स के साथ भी काम किया है। गिजेल ठकराल और रैपर रिक रॉस एक म्यूजिक वीडियो के लिए एक साथ नजर आए थे।
गिजेल ठकराल के सोशल मीडिया पर है मिलियन फॉलोअर्स (Giselle Thakral Has Millions Of Followers On Social Media)
लंबे समय से लाइमलाइट से दूर रहने के बाद अब गिजेल ठकराल मलयालम बिग बॉस 7 में नजर आई हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। सोशल मीडिया पर गिजेल ठकराल के चाहने वालों की कमी नहीं हैं, उन्हें इंस्टाग्राम पर 1.4 मिलियन लोग फॉलो करते हैं।