Gizele Thakral: कौन हैं गिजेल ठकराल? लगा रही है बोल्ड और सेक्सी लुक से Bigg Boss आग, तस्वीरें देख आप भी हो जायेंगे फिदा

Who is Gizele Thakral?: कौन हैं गिजेल ठकराल? हर कोई सोशल मीडिया पर यही सवाल कर रहा है, दरअसल, टीवी का कॉन्ट्रोवर्शियल शो “बिग बॉस 19” (Bigg Boss 19), जल्द ही शुरी होने वाला है, जिसे सलमान खान (Salman khan) होस्ट करते हैं। लेकिन सालमान खान के बिग बॉस से पहले मलयालम का बिग बॉस 7 (Bigg Boss 7) शुरू हो चुका है, जिसे मोहन लाल द्वारा होस्ट किया जा रा है, इस शो का पहला हफ्ता बीत चुका है और यह अब बेहद चर्चा में हैं। मलयालम बिग बॉस 7 में गिजेल ठकराल की एंट्री हुई है, जिसके बाद हर किसी के अंदर ये ही सवाल है कि आखिर ये इतनी हॉट और सेक्सी हसीना गिजेल ठकराल कौन है?