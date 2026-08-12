कभी सेल्सगर्ल का करती थीं काम, आज बनी अरबपति की पत्नी, कौन हैं जॉर्जिना रोड्रिगेज? जिसके प्यार में डूबे रोनाल्डो

Who Is Georgina Rodriguez: पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी कर ली है. उन्होंने 11 अगस्त 2026 को पुर्तगाल में एक निजी समारोह में जॉर्जिना से शादी रचाई. करीब एक दशक तक रिलेशनशिप में रहने के बाद रोनाल्डो और जॉर्जिना आधिकारिक रूप से पति-पत्नी बन गए हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर जॉर्जिना की खूब चर्चा हो रही है. फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर ये खूबसूरत लड़की कौन है, जिससे रोनाल्डो ने शादी रचाई है. जानें कौन हैं जॉर्जिना…