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कभी सेल्सगर्ल का करती थीं काम, आज बनी अरबपति की पत्नी, कौन हैं जॉर्जिना रोड्रिगेज? जिसके प्यार में डूबे रोनाल्डो

Who Is Georgina Rodriguez: पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी कर ली है. उन्होंने 11 अगस्त 2026 को पुर्तगाल में एक निजी समारोह में जॉर्जिना से शादी रचाई. करीब एक दशक तक रिलेशनशिप में रहने के बाद रोनाल्डो और जॉर्जिना आधिकारिक रूप से पति-पत्नी बन गए हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर जॉर्जिना की खूब चर्चा हो रही है. फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर ये खूबसूरत लड़की कौन है, जिससे रोनाल्डो ने शादी रचाई है. जानें कौन हैं जॉर्जिना…


By: Ankush Upadhayay | Published: August 12, 2026 11:55:24 AM IST

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कौन हैं जॉर्जिना रोड्रिगेज? - Photo Gallery
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कौन हैं जॉर्जिना रोड्रिगेज?

जॉर्जिना रोड्रिगेज एक मशहूर स्पेनिश-अर्जेंटेनियन मॉडल, बिजनेसवुमन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. उनका जन्म 27 जनवरी 1994 को ब्यूनस आयर्स में हुआ था. हालांकि बाद में उनकी फैमिली स्पेन शिफ्ट हो गई.

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सेल्सगर्ल का करती थीं काम

जॉर्जिना रोड्रिगेज एक साधारण परिवार से आती हैं. वह शुरुआत में मैड्रिड शहर में गुच्ची स्टोर में सेल्सगर्ल के तौर पर काम करती थीं. इसी स्टोर में उनकी मुलाकात रोनाल्डो से हुई थी, जब से गुच्ची स्टोर में शॉपिंग करने आए थे.

जॉर्जिना रोड्रिगेज और क्रिस्टियानो रोनाल्डो. - Photo Gallery
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जॉर्जिना को पहली नजर में हुआ प्यार

क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहली बार साल 2016 के अंत में मैड्रिड के गुच्ची स्टोर में जॉर्जिना से मुलाकात हुई थी. उस समय जॉर्जिना गुच्ची स्टोर में सेल्सगर्ल का काम करती थीं. पहली मुलाकात को लेकर रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया था. पहली मुलाकात के कुछ दिनों बाद वे दोनों एक फैशन इवेंट में दोबारा मिले. यहीं से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई.

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रोनाल्डो से मिलने के बाद बदली जॉर्जिना की जिंदगी

क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलने से पहले जॉर्जिना सेल्सगर्ल का काम करती थीं, लेकिन बाद में उनकी जिंदगी बदल गई. रोनाल्डो के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद जॉर्जिना ने एक प्रोफेशनल मॉडल के रूप में अपनी पहचान बनाई.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना. - Photo Gallery
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नेटफ्लिक्स में भी किया काम

मॉडलिंग के बाद रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी कदम रखा. उन्होंने नेटफ्लिक्स की अपनी रियलिटी सीरीज 'आई एम जॉर्जीना' बनाई, जिसके कई सीजन काफी सफल रहे. इसके अलावा वह अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड 'OMByG' भी चलाती हैं.

जॉर्जिना शादी से पहले 5 बच्चों की बनी मां. - Photo Gallery
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कपल के 5 बच्चे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज शादी से पहले ही माता-पिता बन चुके हैं. उन दोनों के 5 बच्चे हैं. उनके नाम क्रिस्टियानो जूनियर, जुड़वां बच्चे ईवा और मातेओ, अलाना मार्तिना और बेला एस्मेराल्डा शामिल हैं.

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जॉर्जिना की नेटवर्थ

मौजूदा समय में जॉर्जिना करोड़ों की मालकिन हैं. उनकी नेटवर्थ 10-12 मिलियन डॉलर है, जो भारतीय करेंसी में करीब 95 करोड़ से 115 करोड़ रुपये है. यह संपत्ति रोनाल्डो की नेटवर्थ से अलग है. बता दें कि रोनाल्डो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर हैं.

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