नाच-नाचकर मनाया खामनेई की मौत का जश्न, जानें कौन है ये बॉलीवुड हसीना?

47 साल का इंतजार

एलनाज ने अपनी स्टोरी पर लिखा कि हमारे लिए यह खबर अविश्वसनीय है. वह खबर जिसका हम 47 साल से इंतजार कर रहे थे. खामेनेई मर गया, खुदा महान हैं. एक्ट्रेस ने वीडियो भी शेयर किया है. जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इस युद्ध में किसी सिविलियन की मौत होती है, तो सिर्फ ईरान की सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी.