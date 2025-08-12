कौन है Cristiano Ronaldo की मंगेतर Georgina? 8 साल डेटिंग के बाद की सगाई, दी इतनी महंगी डायमंड रिंग, कीमत जान रह जाएंगे दंग

कैसे हुई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जॉर्जिना रोड्रिग्ज से मुलाकात (How Cristiano Ronaldo Met Georgina Rodriguez)

जॉर्जिना रोड्रिग्ज की मुलाकात क्रिस्टियानो रोनाल्डो से 2016 में एक गुच्ची स्टोर में हुई, जहां जॉर्जिना सेल्स असिस्टेंट के तौर पर वहां काम करती थी। दोनों की लव लाइफ काफी अच्छी हैं, जॉर्जिना रोड्रिग्ज और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होती रहती हैं। फैंस को लंबे समय से दोनों की शादी का इंतेजार था, जो अब खत्म हो गया है। 8 साल डेटिंग के बाद फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिग्ज से एंगेजमेंट की है, जिसकी खबर अब पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं।