कौन है Cristiano Ronaldo की मंगेतर Georgina? 8 साल डेटिंग के बाद की सगाई, दी इतनी महंगी डायमंड रिंग, कीमत जान रह जाएंगे दंग
Who Is Cristiano Ronaldo’s Fiance Georgina Rodriguez: 8 साल डेटिंग के बाद फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिग्ज से एंगेजमेंट की है, यह खबर अब पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही हैं। फैंस कपल के लिए बेहद खुश हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड जॉर्जिना कौन है?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिग्ज ने 8 साल डेट करने के बाद की सगाई (Cristiano Ronaldo And Georgina Rodriguez Got Engaged After Dating For 8 Years)
फेमस फुटबॉलर Cristiano Ronaldo ने जॉर्जिना रोड्रिग्ज को 8 साल डेट करने के बाद सगाई की है, जिसकी खबर अब पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिग्ज ने अपनी एंगेजमेंट की जानकारी एक तस्वीर शेयर करके दी है, जिसमें जॉर्जिना (Georgina Rodríguez), रोनाल्डो के साथ नजर आ रही हैं और अपनी खूबसूरत और महंगी डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड जॉर्जिना कौन है?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड जॉर्जिना कौन है (Who Is Cristiano Ronaldo's Girlfriend Georgina Rodríguez?)
क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिग्ज खूबसूरत स्पेनिश मॉडल होने के साथ-साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। उनका जन्म 27 जनवरी 1994 में ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में हुआ था। इसके अलावा जॉर्जिना रोड्रिग्ज को लोग वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड के रूप में जानते हैं।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिग्ज का परिवार (Know About Cristiano Girlfriend Georgina Family)
जॉर्जिना रोड्रिग्ज का परिवार स्पेन के जैका शहर में रहता था, जहां वह पली-बढ़ी। जॉर्जिना के पिता अर्जेंटीना से है और उनकी मां स्पेन की हैं। चार साल की उम्र में जॉर्जिना ने क्लासिकल बैले सीखा था और उसके बाद फैशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए मैड्रिड शुरू की थी।
फेमस मॉडल है जॉर्जिना रोड्रिग्ज (Georgina Rodriguez Is A Famous Model)
जॉर्जिना ने कई फेमस ब्रांड के लिए मॉडलिंग की है, Gucci, Parada और चैनल। इसके अलावा वह 2022 में नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'i Am Georgina' में दिखाई दीं, जिसकी निर्माता भी वहीं थी। अब अब जॉर्जिना रोड्रिग्ज 'सोय जॉर्जिना' और 'सेव द चिल्ड्रन' जैसे ऑर्गनाइजेशन के साथ बाल गरीबी के प्रति अवेरनेस बढ़ाने का काम करती हैं।
कैसे हुई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जॉर्जिना रोड्रिग्ज से मुलाकात (How Cristiano Ronaldo Met Georgina Rodriguez)
जॉर्जिना रोड्रिग्ज की मुलाकात क्रिस्टियानो रोनाल्डो से 2016 में एक गुच्ची स्टोर में हुई, जहां जॉर्जिना सेल्स असिस्टेंट के तौर पर वहां काम करती थी। दोनों की लव लाइफ काफी अच्छी हैं, जॉर्जिना रोड्रिग्ज और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होती रहती हैं। फैंस को लंबे समय से दोनों की शादी का इंतेजार था, जो अब खत्म हो गया है। 8 साल डेटिंग के बाद फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिग्ज से एंगेजमेंट की है, जिसकी खबर अब पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के है 5 बच्चे (Cristiano Ronaldo Has 5 Children)
जॉर्जिना के साथ रोनाल्डो के 4 बच्चे हैं, जिसमें से ईवा मारिया और मेटियो (Eva Maria And Mateo) 2017 में सरोगसी की मदद से पैदा हुए थे और उसी साल अलाना (Alana) का भी जन्म हुआ था। इसके अलावा 2022 में बेला (Bella) का जन्म हुआ, लेकिन दुख की बात ये है कि बेला के साथ एक बेटा भी पैदा हुआ था, जिसकी जन्म के साथ ही मौत हो गई थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक बड़ा बेटा (रोनाल्डो जूनियर) भी है, जिसकी मां के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहनाई जॉर्जिना रोड्रिग्ज को बेहद महंगी अंगूठी, जाने कीमत (Cristiano Ronaldo gave Georgina Rodriguez a very expensive ring, know the price)
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिग्ज को बेहद महंगी अंगूठी पहनाई है, हालांकि अंगूठी की ऑफिशियल कीमत के बारे में नहीं पता, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि जॉर्जिना रोड्रिग्ज को पहनाई गई डायमंड रिंग 20 लाख डॉलर से लेकर 50 लाख डॉलर तक हो सकती है, जो भारतीय रुपये में लगभग 16.5 करोड़ से 41 करोड़ हो सकती है।