कौन हैं चेतना पांडे? टीवी से लेकर फिल्मी दुनिया तक कमाया नाम, अपनी अदाओं से खींचती हैं नेटिंजस का ध्यान

Who is Chetna Pande: मॉडल और अभिनेत्री चेतना पांडे इन दिनों फिल्म ‘हॉन्टेड 3डी’ में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने इस फिल्म से पहले कई टीवी शोज और मूवीज में काम किया है. इसके अलावा अपनी तस्वीरों से अक्सर इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं. जानें उनके बारे में.