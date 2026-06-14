कौन हैं चेतना पांडे? टीवी से लेकर फिल्मी दुनिया तक कमाया नाम, अपनी अदाओं से खींचती हैं नेटिंजस का ध्यान
Who is Chetna Pande: मॉडल और अभिनेत्री चेतना पांडे इन दिनों फिल्म ‘हॉन्टेड 3डी’ में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने इस फिल्म से पहले कई टीवी शोज और मूवीज में काम किया है. इसके अलावा अपनी तस्वीरों से अक्सर इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं. जानें उनके बारे में.
कौन हैं चेतना पांडे?
चेतना पांडे एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं. उनका जन्म 2 अगस्त 1994 को देहरादून में हुआ था. उनका बचपन से ही ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का मन था.
इन फिल्मों और टीवी शोज में किया काम
चेतना पांडे को मुख्य रूप से 2015 की फिल्म 'दिलवाले' में जेनी और 2013 की फिल्म 'आई डोंट लव यू' में आर्या के किरदारों के लिए पहचाना जाता है. वे एमटीवी इंडिया और एएलटी बालाजी दोनों पर अपने नियमित टेलीविजन भूमिकाओं के लिए भी जानी जाती हैं.
कब की एक्टिंग करियर की शुरुआत?
उन्होंने साल 2010 में तमिल फिल्म 'नीयुम नानम' में दीया के किरदार से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. इसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा.
'फनाह' सीरीज से मिला प्यार
2014 में एमटीवी के साथ काम शुरू करने के बाद उन्हें और अधिक प्रसिद्धि मिली, जहां उन्होंने शो 'वेब्ड' से डेब्यू किया. लेकिन 'फनाह' सीरीज में धारा और अवनी के किरदारों से चेतना पांडे को काफी पहचान मिली.
'ऐस ऑफ स्पेस 1' में भी आईं नजर
इसके अलावा आपको बता दें कि चेतना पांडे को साल 2018 में एमटीवी इंडिया पर प्रसारित होने वाली प्रतियोगिता श्रृंखला 'ऐस ऑफ स्पेस 1' में प्रतियोगी के रूप में भाग लेने के लिए भी जाना जाता है.
'हॉन्टेड 3डी' में आ रहीं नजर
फिल्म 'हॉन्टेड 3डी' बीते शुक्रवार यानी 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने सुनेहरी की भूमिका अदा की है. उनके साथ मिमोह चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में हैं.