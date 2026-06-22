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एमबीए छोड़ चुना एक्टिंग का रास्ता, शाहरूख-काजोल की सुपरहिट फिल्म में किया काम; अब ‘हॉन्टेड 3डी’ के कारण बटोर रहीं सुर्खियां

Chetna Pande Haunted 3D Movie: हाल ही में रिलीज में हुई हॉरर फिल्म ‘हॉन्टेड 3डी’ की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. फिल्म के साथ-साथ फिल्म की एक्ट्रेस चेतना पांडे भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए किरदार की खूब चर्चा हो रही है. जिसने सबका ध्यान खींचा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि चेतना पांडे कौन हैं?


By: Sohail Rahman | Published: June 22, 2026 4:32:23 PM IST

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कौन हैं चेतना पांडे? - Photo Gallery
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कौन हैं चेतना पांडे?

चेतना पांडे एक जानी-मानी भारतीय एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी टीवी शो, रियलिटी प्रोग्राम और बॉलीवुड फिल्मों में अपने काम की वजह से पहचानी जाती हैं.

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उत्तराखंड में हुआ जन्म

चेतना पांडे का जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ है. शुरुआत में उन्होंने एमबीए की पढ़ाई की, लेकिन बाद में एक्टिंग के अपने जुनून को पूरा करने के लिए पढ़ाई छोड़कर मुंबई चली गईं.

‘आई डोंट लव यू’ से की फिल्मी करियर की शुरुआत - Photo Gallery
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‘आई डोंट लव यू’ से की फिल्मी करियर की शुरुआत

चेतना पांडे ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2013 की फिल्म 'आई डोंट लव यू' से की थी. इसके बाद वो शाहरुख खान और काजोल की सुपरहिट फिल्म 'दिलवाले' (2015) में 'जेनी' के किरदार और 'मुन्ना माइकल' (2017) में भी काम कर चुकी हैं.

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रियलिटी शो में आईं नजर

फिल्मों के अलावा, चेतना कई रियलिटी शो में नजर आ चुकी हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो एमटीवी के 'ऐस ऑफ स्पेस' (सीजन 1) और कलर्स टीवी के रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 12' में भी एक कंटेस्टेंट के रूप में नजर आ चुकी हैं.

पॉपुलर वेब सीरीज में किया काम

इसके अलावा, चेतना पांडे ने ‘क्लास ऑफ 2020’ और ‘होम’ जैसी पॉपुलर वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं.

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इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं?

चेतना पांडे के इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उन्होंने अब तक 1486 पोस्ट किए हैं.

हॉन्टेड 3डी के लिए चर्चा में - Photo Gallery
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हॉन्टेड 3डी के लिए चर्चा में

चेतना पांडे इन दिनों विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' में 'सुनहरी' के किरदार में नजर आ रही हैं.

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फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की?

'हॉन्टेड 3डी: इकोज़ ऑफ द पास्ट' बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. फिल्म ने अब तक सैकनिल्क के मुताबिक, 16.41 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

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Chetna Pande
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