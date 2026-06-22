एमबीए छोड़ चुना एक्टिंग का रास्ता, शाहरूख-काजोल की सुपरहिट फिल्म में किया काम; अब ‘हॉन्टेड 3डी’ के कारण बटोर रहीं सुर्खियां

Chetna Pande Haunted 3D Movie: हाल ही में रिलीज में हुई हॉरर फिल्म ‘हॉन्टेड 3डी’ की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. फिल्म के साथ-साथ फिल्म की एक्ट्रेस चेतना पांडे भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए किरदार की खूब चर्चा हो रही है. जिसने सबका ध्यान खींचा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि चेतना पांडे कौन हैं?