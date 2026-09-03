2019 में शादी-2023 में तलाक…कौन हैं चारू असोपा? जिन्हें सुष्मिता सेन के भाई ने दिया धोखा, पत्नी के प्रेग्नेंसी के दौरान चल रहा था अफेयर

देर रात घर लौटते थे राजीव

चारू के मुताबिक, राजीव सुबह करीब 11 बजे बांद्रा में जिम के लिए निकलते थे और देर रात घर लौटते थे. उन्होंने आगे कहा कि बीकानेर में कुछ महीने रहने के बाद मैं मुंबई लौट आई और अपनी प्रेग्नेंसी का ज़्यादातर समय यहीं बिताया. वह गोरेगांव ईस्ट से सुबह 11 बजे बांद्रा में अपने जिम के लिए निकलते थे और रात में करीब 11 बजे, कभी-कभी शाम 7, 8 या 9 बजे घर लौटते थे.