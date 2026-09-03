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2019 में शादी-2023 में तलाक…कौन हैं चारू असोपा? जिन्हें सुष्मिता सेन के भाई ने दिया धोखा, पत्नी के प्रेग्नेंसी के दौरान चल रहा था अफेयर

Charu Asopa Old Interview Viral: एक्टर राजीव सेन और चारू असोपा का रिश्ता एक बार फिर सुर्खियों में है. इसकी वजह है एक पुराना इंटरव्यू. जिसमें चारू असोपा ने अपने साथ हुई चीटिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया था और अपने एक्स पति राजीव सेन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था. ऐसे में आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?


By: Sohail Rahman | Published: September 3, 2026 10:46:02 PM IST

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क्या है पूरा मामला? - Photo Gallery
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क्या है पूरा मामला?

पिंकविला के साथ 2022 के एक इंटरव्यू में चारू असोपा ने आरोप लगाया कि प्रेग्नेंसी के दौरान राजीव ने उन्हें धोखा दिया था. इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें कैसे पता चला कि जब वह अपनी बेटी जियाना के साथ प्रेग्नेंट थीं, तब राजीव उन्हें धोखा दे रहे थे. उन्होंने कहा कि बीकानेर में कुछ महीने बिताने के बाद वह मुंबई लौट आईं और अपनी प्रेग्नेंसी का ज्यादातर समय वहीं बिताया.

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देर रात घर लौटते थे राजीव

चारू के मुताबिक, राजीव सुबह करीब 11 बजे बांद्रा में जिम के लिए निकलते थे और देर रात घर लौटते थे. उन्होंने आगे कहा कि बीकानेर में कुछ महीने रहने के बाद मैं मुंबई लौट आई और अपनी प्रेग्नेंसी का ज़्यादातर समय यहीं बिताया. वह गोरेगांव ईस्ट से सुबह 11 बजे बांद्रा में अपने जिम के लिए निकलते थे और रात में करीब 11 बजे, कभी-कभी शाम 7, 8 या 9 बजे घर लौटते थे.

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बार-बार बनाते थे बहाने

उन्होंने आगे कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि उन्हें इतना समय क्यों लगता है तो वह अक्सर कहते थे कि जब मैं मैप पर ट्रैफिक देखता हूं तो बांद्रा के कैफे में कॉफी पीता हूं और ट्रैफिक कम होने का इंतजार करता हूं और फिर घर के लिए निकलता हूं. मैंने इस बात पर भरोसा भी किया.

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कौन हैं चारू असोपा?

चारू असोपा एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री, यूट्यूबर और व्लॉगर हैं. उन्होंने बालवीर में अटखाती परी, मेरे अंगने में प्रीति श्रीवास्तव और देवों के देव... महादेव में रेवती जैसी कई प्रचलित भूमिकाओं को अदा किया है.

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सुष्मिता सेन के भाई से की शादी

चारू असोपा ने मशहूर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन ने 2019 में शादी की और 2021 में उनकी बेटी जियाना का जन्म हुआ. इसके बाद चारू और असोपा की जिंदगी में कई भेदभाव सामने लगे. जिसके बाद लोगों के बीच कई बार अलगाव और सुलह की खबरें सामने आई. आखिरकार, जून 2023 में दोनों का तलाक हो गया.

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चारू ने राजीव पर लगाया मारपीट का आरोप

चारू असोपा ने राजीव पर मारपीट का आरोप भी लगाया और कहा कि उन्होंने पुलिस को बुलाकर शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने कहा कि जब राजीव माफी मांगते थे तो वे बार-बार उन्हें माफ कर देती थीं क्योंकि वे उनसे प्यार करती थीं और शादी को बचाना चाहती थीं.

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बार-बार होता रहा सुलह

चारू ने बताया कि एक बार उन्होंने तलाक का फैसला वापस ले लिया था, जब राजीव ने वादा किया था कि उनकी समस्याएं दोबारा नहीं होंगी. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए शादी को एक और मौका देने का फैसला किया, लेकिन यह सुलह ज्यादा दिन नहीं चली.

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Charu AsopaSushmita Sen
2019 में शादी-2023 में तलाक…कौन हैं चारू असोपा? जिन्हें सुष्मिता सेन के भाई ने दिया धोखा, पत्नी के प्रेग्नेंसी के दौरान चल रहा था अफेयर - Photo Gallery

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