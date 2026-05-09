बेहद हॉट है IPL की ये एंकर, खूबसूरती देख बढ़ जाएगी धड़कनें, देखें कातिलाना PHOTOS
Who is Bhavna Balakrishnan: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में हर दिन रोमांचक मैच देखने को मिल रहे हैं. इस दौरान कई ग्लैमरस एंकर भी देखने को मिलती हैं, जो अपनी खूबसूरती से सभी को अपना दीवाना बना लेती हैं. अक्सर कई खूबसूरत टीवी एंकर अपने ग्लैमरस लुक को लेकर वायरल होती रहती हैं. इसी बीच चेन्नई की टीवी एंकर भावना बालकृष्णन (Bhavna Balakrishnan) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. आईपीएल 2026 में एक मैच के दौरान उन्हें स्क्रीन पर देखा गया है. जानें कौन है ये कातिल हसीना, जिसे देख फैंस की सांसे थम गई हैं.
कौन हैं भावना बालकृष्णन?
भावना बालकृष्णन को वीजे भावना के नाम से जाना जाता है. वह चेन्नई से ताल्लुक रखती हैं. भावना बालकृष्णन भारत में स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग जगत की जानी-मानी हस्ती हैं.
भावना बालकृष्णन की पढ़ाई
एजुकेशन की बात करें, तो भावना बालकृष्णन ने चेन्नई के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से केमिकल इंजीनियरिंग की है. साथ ही इसी शहर के ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री हासिल की है.
करियर की शुरुआत
भावना बालकृष्णन ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो जॉकी के रूप में की. इसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा और 'सुपर सिंगर' (Super Singer) और 'जोड़ी नंबर वन' जैसे फेमस तमिल रियलिटी शो की मेजबानी की.
स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एंट्री
साल 2017 में भावना बालकृष्णन ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ जुड़कर खेल जगत में एंट्री की. इसके बाद उन्होंने आईपीएल में कमेंटेटर के तौर पर कदम रखा. 2018 के आईपीएल सीजन के दौरान भावना बालकृष्णन ने स्टार स्पोर्ट्स तमिल के लिए कमेंट्री की. फिर 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2022 टी20 विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में एंकरिंग और कमेंट्री की. इससे उन्हें बड़े स्तर पर अच्छी खासी पहचान मिली.
संगीत और नृत्य की भी शौकीन
एंकरिंग के अलावा भावना बालकृ्ष्णन को संगीत और नृत्य का भी बड़ा शौक है. वह भरतनाट्यम डांसर और प्लेबैक सिंगर भी हैं. साल 2018 में भावना ने अपना पहला सिंगल सॉन्ग भी रिलीज किया था.
किससे रचाई शादी?
40 वर्षीय टीवी एंकर भावना बालकृष्णन ने साल 2011 में शादी रचाई थी. उन्होंने मुंबई के बिजनेसमैन निखिल रमेश से शादी की है. फिलहाल वो मुंबई में रहती हैं, लेकिन अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में ट्रेवल करती रहती हैं.
कई भाषाओं में माहिर
चेन्नई से होने के कारण भावना बालकृष्णन की तमिल भाषा में अच्छी पकड़ है. इसके अलावा वह हिंदी और अंग्रेजी में भी एंकरिंग करने में माहिर हैं. इसके चलते उनकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है.
IPL 2026 में कर रहीं काम
भावना बालकृष्णन आईपीएल 2026 में मयंती लैंगर जैसे स्टार एंकरों के साथ स्टार स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्टिंग टीम का हिस्सा हैं. वह अक्सर आईपीएल मैच के दौरान टीवी पर दिखाई देती हैं. भावना बालकृष्णन सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.