बेहद हॉट है IPL की ये एंकर, खूबसूरती देख बढ़ जाएगी धड़कनें, देखें कातिलाना PHOTOS

Who is Bhavna Balakrishnan: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में हर दिन रोमांचक मैच देखने को मिल रहे हैं. इस दौरान कई ग्लैमरस एंकर भी देखने को मिलती हैं, जो अपनी खूबसूरती से सभी को अपना दीवाना बना लेती हैं. अक्सर कई खूबसूरत टीवी एंकर अपने ग्लैमरस लुक को लेकर वायरल होती रहती हैं. इसी बीच चेन्नई की टीवी एंकर भावना बालकृष्णन (Bhavna Balakrishnan) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. आईपीएल 2026 में एक मैच के दौरान उन्हें स्क्रीन पर देखा गया है. जानें कौन है ये कातिल हसीना, जिसे देख फैंस की सांसे थम गई हैं.