  • Who Is harnaaz Kaur Sandhu : क्या आप जानते हैं कि कौन है हरनाज कौर संधू, Baaghi 4 में मचाएंगी बवाल..!

Who Is harnaaz Kaur Sandhu : क्या आप जानते हैं कि कौन है हरनाज कौर संधू, Baaghi 4 में मचाएंगी बवाल..!

Who Is harnaaz Kaur Sandhu: सोशल मीडिया पर एक नाम काफी चर्चे में है वो है हरनाज कौर संधू, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है. जल्द ही फिल्म बागी 4 में मचाएंगी गदर.

By: sanskritij jaipuria Last Updated: September 2, 2025 15:18:35 IST
1/5

बागी 4

Who Is harnaaz Kaur Sandhu : आने वाले दिनों में सिनेमाघरों में एक नई फिल्म दस्तक देने वाली है, जिसका नाम है 'Baaghi 4'. इस फिल्म का डायरेक्शन ए. हर्षा ने किया है और इस फिल्म में टाइगर के साथ हरनाज कौर संधू भी नजर आएंगी.

2/5

कौन है हरनाज संधू?

अब लोगों के मन में एक सवाल है कि आखिर कौन है ये के साथ हरनाज कौर संधू. तो आइए जानते हैं उनके बारे में- हरनाज साल 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी और वो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं.

3/5

फेमिना मिस इंडिया

फिर साल 2011 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया भी जीता था. इस शानदार जीत को हासिल करने के बाद अब वो बॉलिवुड की ओर कदम बढ़ा रही हैं. अब वो 'बागी 4' में नजर आने वाली है जो की उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म है.

4/5

कहां से की पढ़ाई?

एक्ट्रेस ने अपनी स्कूलिंग चंडीगढ़ से की है और साथ ही कॉलेज भी उन्होंने वहीं से किया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है. जब वो टीनएज में थी, तब से ही वो मॉडलिंग कर रही हैं.

5/5

कौन है हरनाज का भाई?

एक्ट्रेस का एक भाई है, जिसका नाम हरनूर सिंह संधू है. वो एक वीडियो एडिटर है. मॉडलिंग में तो हरनाज ने नाम कमा लिया, लेकिन क्या फिल्मों में कमा पाएंगी.

