10 की उम्र में शुरू की एक्टिंग, अब तक सिर्फ 3 फिल्मों में किया काम, कौन हैं आयशा कपूर? 17 साल बाद बड़े पर्दे पर की वापसी
Who is Ayesha Kapur: आयशा कपूर सिर्फ 10 साल की थीं जब उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘ब्लैक’ में युवा मिशेल का दमदार किरदार निभाकर दर्शकों और क्रिटिक्स का दिल जीत लिया था. उसके बाद से वह सिर्फ एक फिल्म में नजर आईं. अब एक्ट्रेस 17 साल बाद ‘ओम का हरि’ नाम की नई फैमिली ड्रामा फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी की है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आयशा कपूर कौन हैं?
आयशा कपूर कौन हैं?
आयशा कपूर एक भारतीय-जर्मन एक्ट्रेस हैं, जिन्हें संजय लीला भंसाली की 2005 की बॉलीवुड फिल्म 'ब्लैक' में युवा मिशेल मैकनेली के तौर पर निभाए गए उनके शानदार बचपन के रोल के लिए जाना जाता है.
दमदार अभिनय के लिए मिले कई अवार्ड
अमिताभ बच्चन के साथ उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित अवॉर्ड मिले, जिनमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड भी शामिल है. उस समय वह फिल्मफेयर, जी सिने और IIFA अवॉर्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की एक्ट्रेस में से एक बन गई थीं.
जर्मनी में हुआ जन्म
आयशा कपूर का जन्म 13 सितंबर 1994 को जर्मनी के डसेलडोर्फ में जन्म हुआ. वह प्रीमियम लेदर फैशन ब्रांड 'हाइडजाइन' (Hidesign) के संस्थापक दिलीप कपूर की बेटी हैं.
कहां से की पढ़ाई?
आयशा कपूर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. उन्होंने अपनी शानदार शुरुआत के बाद 'सिकंदर' (2009) फिल्म में काम किया. इसके बाद उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहने और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए फिल्मों से लंबा ब्रेक ले लिया.
‘ओम का हरि’ से की वापसी
तमिल वेब सीरीज 'स्वीट कारम कॉफी' में नजर आने के बाद अब वह एक बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जोरदार वापसी करने जा रही हैं. वह सोनी राजदान और रघुबीर यादव जैसे अनुभवी कलाकारों के साथ फैमिली ड्रामा फिल्म'ओम का हरि' (2026) में काम की हैं.
एडम ओबेरॉय से की शादी
आयशा कपूर ने 22 मार्च 2025 को एडम ओबेरॉय से शादी की है. इस जोड़े ने पंजाबी रीति-रिवाज से दिल्ली में शादी की थी.