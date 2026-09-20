10 की उम्र में शुरू की एक्टिंग, अब तक सिर्फ 3 फिल्मों में किया काम, कौन हैं आयशा कपूर? 17 साल बाद बड़े पर्दे पर की वापसी

Who is Ayesha Kapur: आयशा कपूर सिर्फ 10 साल की थीं जब उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘ब्लैक’ में युवा मिशेल का दमदार किरदार निभाकर दर्शकों और क्रिटिक्स का दिल जीत लिया था. उसके बाद से वह सिर्फ एक फिल्म में नजर आईं. अब एक्ट्रेस 17 साल बाद ‘ओम का हरि’ नाम की नई फैमिली ड्रामा फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी की है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आयशा कपूर कौन हैं?