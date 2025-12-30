कौन हैं प्रियंका गांधी की बहू Aviva Baig? बेटे रेहान वाड्रा संग हुई सगाई पक्की, यहां जानें सब कुछ

Who is Aviva Baig: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबर सामने आई है.जानकारी के मुताबिक रेहान वाड्रा ने सात साल से डेट कर रहे अवीवा बेग को हाल ही में प्रपोज किया. वहीँ अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है चलिए जान लेते हैं कि अवीवा बैग कौन हैं जो वाड्रा खानदान की बहू बनने वाली हैं?