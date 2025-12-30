  • Home>
  • कौन हैं प्रियंका गांधी की बहू Aviva Baig? बेटे रेहान वाड्रा संग हुई सगाई पक्की, यहां जानें सब कुछ

कौन हैं प्रियंका गांधी की बहू Aviva Baig? बेटे रेहान वाड्रा संग हुई सगाई पक्की, यहां जानें सब कुछ

Who is Aviva Baig: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबर सामने आई है.जानकारी के मुताबिक रेहान वाड्रा ने सात साल से डेट कर रहे अवीवा बेग को हाल ही में प्रपोज किया. वहीँ अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है चलिए जान लेते हैं कि अवीवा बैग कौन हैं जो वाड्रा खानदान की बहू बनने वाली हैं? 


By: Sujeet Kumar | Last Updated: December 30, 2025 11:55:48 AM IST

अवीवा बैग ने दी रिश्ते को मंजूरी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अवीवा ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी. बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को लेकर अपनी सहमति जता दी है.

कहां की रहने वाली हैं अवीवा

सूत्रों के अनुसार, अवीवा बेग और उनका परिवार दिल्ली का रहने वाला है.

कब करेंगे शादी?

रेहान और अवीवा की शादी की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. बताया जा रहा है कि शादी से जुड़ा फैसला दोनों परिवार आपसी सहमति और सुविधा के अनुसार करेंगे.

क्या करती हैं अवीवा

जानकारी के मुताबिक अवीवा बैग फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर भी हैं.

रेहान के साथ की फोटो शेयर

सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने रेहान के साथ अपनी फोटो शेयर की है.

सोशल मीडिया पर हैं एक्टिव

वहीं अगर बात करें उनके followers की तो इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके लगभग 10.6K फैंस हैं.

