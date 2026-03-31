Who is Ashwini Bhide: अश्विनी भिड़े कौन हैं, जानें मेट्रो वुमन से बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर तक का सफर

Who is Ashwini Bhide: मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को नई कमिश्नर मिल गई हैं. अनुभवी आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े को इस अहम पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे वह बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर बन गई हैं. प्रशासनिक सख्ती और बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कराने के लिए जानी जाने वाली भिड़े से मुंबई के विकास कार्यों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.