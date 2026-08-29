9 साल की उम्र में टीवी की दुनिया में रखा कदम, स्टंटवुमन मां से मिली प्रेरणा, कौन हैं अरिश्फा खान जो बिग बॉस 20 में मचाएगी धमाल?

Arishfa Khan Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है. जिसको लेकर जानकारी सामने आ रही है कि इस रियलिटी शो का ग्रैंड प्रीमियर 6 सितंबर, 2026 को होगा. हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड के सुपरस्टार सुपर स्टार और भाईजान सलमान खान इस शो को होस्ट करते हुए नजर आएंगे. इस शो का प्रसारण कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा. इस शो के एलान के बाद से ही इसमें शामिल होने वाले कंटेस्टेंट्स की चर्चा शुरू हो गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक रिया अहीर, लव गिल, अरिश्फा खान और ईशा रिखी के शामिल होने की चर्चा हो रही है. हालांकि, बिग बॉस के इंस्टाग्राम पेज पर रिया अहीर और लव गिल के नाम को लेकर फैन्स से वोट करने की अपील की गई है. जिसे ज्यादा वोट मिलेगा उसे ही बिग बॉस के घर में एंट्री मिलेगी. इसके अलावा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरिश्फा खान के भी बिग बॉस में जाने की संभावना है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अरिश्फा खान कौन हैं?