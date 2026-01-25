  • Home>
  • कौन हैं आन्या सिंह? छोटा-बड़ा रोल नहीं, बस ‘बॉर्डर 2’ का हिस्सा बनना था सपना-जानिए उनके बारे में सबकुछ

कौन हैं आन्या सिंह? छोटा-बड़ा रोल नहीं, बस ‘बॉर्डर 2’ का हिस्सा बनना था सपना-जानिए उनके बारे में सबकुछ

Border 2: एक्ट्रेस आन्या सिंह, जिन्होंने फिल्म द बैड बॉयज ऑफ बॉलीवुड से अपनी पहचान बनाई, अब देशभक्ति फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आईं है. आन्या के लिए यह फिल्म सिर्फ़ एक और प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि गर्व भावनाओं और उनके परिवार की विरासत से जुड़ा एक बहुत ही खास अनुभव है. अन्या सिंह ने हाल ही में बताया कि उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे बॉर्डर 2 के लिए तुरंत हां क्यों कह दिया? एक्ट्रेस के मुताबिक, यह फैसला पूरी तरह दिल से लिया गया है.


By: Mohammad Nematullah | Published: January 25, 2026 6:42:09 PM IST

बॉर्डर 2 में आन्या सिंह का रोल क्या होगा? (What will Anya Singh's role be in Border 2?)

आन्या सिंह फिल्म बॉर्डर 2 में एक अहम रोल में दिखी है. फिल्म में आन्या अहान शेट्टी की पत्नी का रोल निभा रही है, जो एक एयर फोर्स ऑफिसर के तौर पर नजर आईं है. अन्या और अहान कई इवेंट्स में फिल्म का प्रमोशन करते दिखे थे. अन्या कई फिल्मों में काम कर चुकी है और स्ट्री 2 का भी हिस्सा थी.

आन्या सिंह के दादा कौन? (Who is Anya Singh's grandfather?)

अन्या के दादाजी इंडियन आर्मी में थे और वह उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे है. इसलिए बॉर्डर 2 उनके लिए अपने दादाजी और देश की सेवा करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का एक मौका बन गई है.
आन्या के दादाजी इंडियन आर्मी में थे और वह उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे है. इसलिए बॉर्डर 2 उनके लिए अपने दादाजी और देश की सेवा करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का एक मौका बन गई है.

‘वापस देने के मौके कम मिलते’ ('Opportunities to give back are rare.')

आन्या कहती है कि यह अनुभव उनके लिए इमोशनल और बहुत खास है. उनके शब्दों में "यह बहुत कम होता है कि आपको उन लोगों को कुछ वापस देने का मौका मिले, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ दिया है." उन्होंने कहा कि हर सैनिक निस्वार्थ, बहादुर और सम्मान के लायक होता है. इस फिल्म का हिस्सा बनकर उन्हें लगा कि वह अपने दादाजी और इंडियन आर्मी को कुछ वापस दे रही है.

यह फिल्म हर सैनिक को श्रद्धांजलि (This film is a tribute to every soldier)

आन्या के लिए बॉर्डर 2 में काम करना उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने जैसा है जिन्होंने देश की सेवा की है, जो अभी भी सेवा कर रहे हैं, और जो भविष्य में सेवा करेंगे. उनके मुताबिक, इस फिल्म का छोटा सा हिस्सा होना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है.

अहान शेट्टी के साथ (With Ahan Shetty)

आन्या सिंह बॉर्डर 2 में अहान शेट्टी के साथ नजर आईं है. जिससे दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है. इस फिल्म में कई जाने-माने चेहरे भी अहम किरदारों में दिखे. जिनमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और मोना सिंह शामिल है.

1971 के युद्ध से पर्सनल कनेक्शन (Personal connection to the 1971 war)

इस फिल्म से अन्या का कनेक्शन और भी गहरा है क्योंकि उनके दादाजी ने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था. बॉर्डर 2 भी उसी ऐतिहासिक युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है. अन्या कहती हैं कि इसी वजह से यह फिल्म उनके लिए सिर्फ एक एक्टिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल और इमोशनल सफर है.

