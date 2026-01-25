कौन हैं आन्या सिंह? छोटा-बड़ा रोल नहीं, बस ‘बॉर्डर 2’ का हिस्सा बनना था सपना-जानिए उनके बारे में सबकुछ

Border 2: एक्ट्रेस आन्या सिंह, जिन्होंने फिल्म द बैड बॉयज ऑफ बॉलीवुड से अपनी पहचान बनाई, अब देशभक्ति फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आईं है. आन्या के लिए यह फिल्म सिर्फ़ एक और प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि गर्व भावनाओं और उनके परिवार की विरासत से जुड़ा एक बहुत ही खास अनुभव है. अन्या सिंह ने हाल ही में बताया कि उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे बॉर्डर 2 के लिए तुरंत हां क्यों कह दिया? एक्ट्रेस के मुताबिक, यह फैसला पूरी तरह दिल से लिया गया है.