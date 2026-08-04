कौन हैं अंजलि कृष्णा? जिन्होंने ‘ठुकरा के मेरा प्यार’ सीरीज में प्रेरणा की भूमिका से जीता दर्शकों का दिल, देखें तस्वीरें

Anjali Krishna: हाल ही में हॉटस्टार पर ठुकरा के मेरा प्यार वेब सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज हुआ है. संचिता बासु अभिनीत इस सीरीज में अंजलि कृष्णा लोगों का ध्यान खींच रही हैं. एक्ट्रेस ने इसमें प्रेरणा भूमिका से लोगों का दिल जीत लिया है. देखें अंजिल की ग्लैमरस तस्वीरें.