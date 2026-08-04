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कौन हैं अंजलि कृष्णा? जिन्होंने ‘ठुकरा के मेरा प्यार’ सीरीज में प्रेरणा की भूमिका से जीता दर्शकों का दिल, देखें तस्वीरें

Anjali Krishna: हाल ही में हॉटस्टार पर ठुकरा के मेरा प्यार वेब सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज हुआ है. संचिता बासु अभिनीत इस सीरीज में अंजलि कृष्णा लोगों का ध्यान खींच रही हैं. एक्ट्रेस ने इसमें प्रेरणा भूमिका से लोगों का दिल जीत लिया है. देखें अंजिल की ग्लैमरस तस्वीरें. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 4, 2026 4:52:19 PM IST

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कब हुआ था जन्म?

अंजलि कृष्णा का जन्म 14 अगस्त 1999 को भारत में हुआ था. वह एक एक्ट्रेस हैं, जिन्हें 'तुझपे मैं फ़िदा' (2024) , 'अब्र ए करम' (2023) और 'बारिश - शाहिद मल्लेया' (2022) के लिए जाना जाता है .

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प्रेरणा की भूमिका से जीता दिल

ओटीटी की चर्चित वेब सीरीज 'ठुकरा के मेरा प्यार' में अभिनेत्री अंजलि कृष्णा ने एसडीएम प्रेरणा की भूमिका निभाई है. उनके सरल-सहज अंदाज ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया था.

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सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव

अंजलि कृष्णा इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने इंस्टा पर ग्लैमरस तस्वीरें साझा करती रहती हैं.

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इंस्टाग्राम पर हैं कई फॉलोअर्स

अंजलि कृष्णा के इंस्टाग्राम पर पर 346K फॉलोअर्स है.

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खेलों में रही हैं एक्टिव

अभिनय में आने से पूर्व खेल से जुड़ी रहीं। राइफल शूटिंग में हरियाणा से टीम इंडिया के लिए खेलती रही. कई प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। इस दौरान रजत, स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ.

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थिएटर में भी किया काम

थिएटर के जरिए अभिनय की बारीकियां सीखीं. 40 से ज्यादा विज्ञापन फिल्मों में काम करके उन्होंने अपने अभिनय कौशल को और बेहतर बनाया.

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