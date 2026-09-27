Asian Games 2026: कौन हैं अनाहत सिंह? जिन्होंने एशियन गेम्स 2026 में स्क्वैश में जीता सिल्वर मेडल, अब अगला लक्ष्य क्या है
Anahat Singh Win Silver: रविवार को अनाहत सिंह ने 2026 एशियाई खेलों (Asian Games 2026) में भारत के लिए महिलाओं के सिंगल्स का पहला सिल्वर मेडल जीता, हालांकि फाइनल में उन्हें मलेशिया की शिवसंगरी सुब्रमण्यम से सीधे सेटों में हार का सामना करना पड़ा. 17वीं रैंकिंग वाली भारतीय खिलाड़ी को दुनिया की नंबर पांच खिलाड़ी ने सीधे सेटों (4-11, 4-11, 7-11) में हरा दिया. फाइनल मुकाबले में उनकी प्रतिद्वंद्वी का खेल कहीं बेहतर रहा.
सेमीफाइनल में की थी जबरदस्त वापसी
अनाहत ने सेमीफाइनल में 2-0 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जापान की सातोमी वातानाबे को 3-2 (9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3) से हराया था. फाइनल मैच के दौरान उनका खेल थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन वह उस जादू को दोहरा नहीं सकीं.
अभय सिंह को भी मिली हार
इससे पहले, पुरुषों के सिंगल्स फाइनल में अभय सिंह भी मलेशिया के ईन यो एनजी (Eain Yow Ng) के क्लास और कंसिस्टेंसी का मुकाबला नहीं कर पाए और सीधे गेम में 9-11, 5-11, 5-11 से हार गए.
कौन हैं अनाहत सिंह?
अनाहत सिंह का जन्म नई दिल्ली में हुआ है. उन्होंने अपनी बड़ी बहन के साथ टूर्नामेंट में जाने के बाद स्क्वैश खेलना शुरू किया. इससे पहले वह बैडमिंटन खेलती थीं और पीवी सिंधु से प्रेरित थीं. उन्हें सौरव घोषाल, स्टीफन गैलिफी और ग्रेगरी गॉल्टियर ने कोचिंग दी है.
कम उम्र में सीनियर लेवल में हासिल की कामयाबी
अनाहत ने कम उम्र में ही सीनियर लेवल पर बड़ी कामयाबी हासिल की है. उन्होंने 14 साल की उम्र में 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 2022 एशियन गेम्स में दो ब्रॉन्ज मेडल जीते. 2023 में 15 साल की उम्र में वह सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनीं.
जुलाई 2026 में रचा इतिहास
जुलाई 2026 में उन्होंने कनाडा के नियाग्रा-ऑन-द-लेक में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीतकर एक और इतिहास रचा. फाइनल में उन्होंने मिस्र की रुकैया सलेम को 3-0 से हराया. इस जीत के साथ वह यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं, जिससे इस इवेंट पर मिस्र का लंबे समय से चला आ रहा दबदबा खत्म हुआ और जोशना चिनप्पा के 2005 में रनर-अप रहने के रिकॉर्ड से बेहतर प्रदर्शन किया.
कौन-कौन सी ट्रॉफी अपने नाम की?
उनके ट्रॉफी कलेक्शन में तीन ब्रिटिश जूनियर ओपन खिताब और काहिरा में 2025 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में जीता गया ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल है.
ओलंपिक गेम्स पर फोकस
फिलहाल PSA टूर पर वर्ल्ड नंबर 20 रैंकिंग वाली अनाहत सिंह फरवरी 2026 में करियर की सर्वश्रेष्ठ 18वीं रैंकिंग तक पहुंच चुकी हैं. अब उनकी नजर लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने पर है, जहां स्क्वैश पहली बार ओलंपिक गेम्स में शामिल होगा.