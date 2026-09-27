Asian Games 2026: कौन हैं अनाहत सिंह? जिन्होंने एशियन गेम्स 2026 में स्क्वैश में जीता सिल्वर मेडल, अब अगला लक्ष्य क्या है

जुलाई 2026 में रचा इतिहास

जुलाई 2026 में उन्होंने कनाडा के नियाग्रा-ऑन-द-लेक में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीतकर एक और इतिहास रचा. फाइनल में उन्होंने मिस्र की रुकैया सलेम को 3-0 से हराया. इस जीत के साथ वह यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं, जिससे इस इवेंट पर मिस्र का लंबे समय से चला आ रहा दबदबा खत्म हुआ और जोशना चिनप्पा के 2005 में रनर-अप रहने के रिकॉर्ड से बेहतर प्रदर्शन किया.