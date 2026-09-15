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कौन हैं एलिसिया कौर? जिनका कैटवॉक के दौरान टूट गया जूता, फिर भी नहीं रुकी, लूट ली पूरी महफिल

Who is Alicia Kaur: कपड़ों या पहनावे से जुड़ी कोई गड़बड़ (वॉर्डरोब मैलफंक्शन) किसी के भी साथ हो सकती है, खासकर तब जब कोई स्टेज पर हो. लेकिन शांत और संयमित रहकर ऐसे अचानक आए मुश्किल पलों को संभाला जा सकता है. मॉडल एलिसिया कौर ने इंस्टाग्राम पर ऐसी ही एक घटना की झलक शेयर की, जिसमें कैटवॉक के दौरान उनकी हील टूट गई.


By: Sohail Rahman | Published: September 15, 2026 1:08:23 PM IST

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हालांकि, उन्होंने इसे अपनी वॉक और शो पर असर नहीं पड़ने दिया और आसानी से आगे बढ़ती रहीं. इससे अनुभवी मॉडल्स की शांत और प्रोफेशनल सोच का पता चलता है, जो मुश्किल हालात में भी बनी रहती है.

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एलिसिया ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा कि ओह-ओह... मेरा जूता टूट गया. कैटवॉक के बीच में रुकने का समय नहीं था, बस चलते रहना था, किसी को पता भी नहीं चलेगा. क मॉडल के तौर पर आप दुआ करते हैं कि ऐसे पल कभी न आएं, लेकिन वे आते हैं और अच्छी बात ये रही कि किसी ने ध्यान नहीं दिया. लेकिन हम जीत गए क्योंकि हमने इसे कैमरे में कैद कर लिया!

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कौन हैं एलिसिया कौर?

एलिसिया कौर रनवे पर एक जानी-मानी हस्ती हैं और अक्सर लैक्मे फैशन वीक और इंडिया कॉउचर वीक जैसे बड़े FDCI इवेंट्स में नजर आती हैं.

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एलिसिया की शादी पहले साथी मॉडल प्रभ उप्पल से हुई थी. 2022 में उन्होंने अपनी शादी की पांचवीं सालगिरह मनाने के लिए फेसबुक पर एक दिल को छू लेने वाला मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने खुद को और प्रभ को पति-पत्नी बताया. प्रभ, एलिसिया के कुछ YouTube वीडियो में भी कभी-कभी नजर आए हैं.

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हाल ही में हुए एक हाई-प्रोफाइल फैशन शो में शोस्टॉपर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​के साथ एलिसिया कौर की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली. जिसकी वजह से दोनों से खूब सुर्खियां बटोरीं.

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