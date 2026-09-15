कौन हैं एलिसिया कौर? जिनका कैटवॉक के दौरान टूट गया जूता, फिर भी नहीं रुकी, लूट ली पूरी महफिल

एलिसिया ने पोस्ट में क्या लिखा?

एलिसिया ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा कि ओह-ओह... मेरा जूता टूट गया. कैटवॉक के बीच में रुकने का समय नहीं था, बस चलते रहना था, किसी को पता भी नहीं चलेगा. क मॉडल के तौर पर आप दुआ करते हैं कि ऐसे पल कभी न आएं, लेकिन वे आते हैं और अच्छी बात ये रही कि किसी ने ध्यान नहीं दिया. लेकिन हम जीत गए क्योंकि हमने इसे कैमरे में कैद कर लिया!