कौन हैं आकांक्षा पुरी? जिन्होंने बाली में बिखेरे हुस्न के जलवे; देखें Photos
Akanksha Puri Bali Vacation Photos: आकांक्षा पुरी ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें साझा की थी, जिसमें वो माली में गर्मी की छुट्टियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं. जिसमें वो बिकिनी पहनी हुई नजर आ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आकांक्षा पुरी कौन हैं?
कौन हैं आकांक्षा पुरी?
आकांक्षा पुरी एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं, जो हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फ़िल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं.
इस किरदार से मिली पहचान
आकांक्षा पुरी को पौराणिक टीवी सीरीज 'विघ्नहर्ता गणेश' में देवी पार्वती का किरदार निभाने और 'बिग बॉस OTT हिंदी' (सीजन 2) में नजर आने के लिए सबसे ज्यादा पहचाना जाता है.
तस्वीरों ने बढ़ाया तापमान
आकांक्षा पुरी ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें साझा की है. जिसमें वो बाली में गर्मी की छुट्टियां मनाती हुई नजर आ रही है.
पूल में चिल करती आई नजर
इन तस्वीरों में आकांक्षा पुरी बिकिनी पहने हुए पूल में चिल करती हुई नजर आ रही हैं. जिसमें वो लैवेंडर रंग की बिकिनी पहनी हुई नजर आ रही है.
हुस्न के जलवे बिखेरे
आकांक्षा पुरी इन तस्वीरों में हुस्न के जलवे बिखेरते हुए नजर आ रही हैं, उन्होंने बिकिनी संग लाइट सटल मेकअप किया. बालों में बन और चश्मा लगाए वो किलर लगीं.
पूल साइड में रिलैक्स मोड में आई नजर
किसी तस्वीर में आकांक्षा पूल में चिल करती हुई नजर आईं तो किसी तस्वीर में वो पूल साइड रिलैक्स मोड में दिखाई दीं.
मीका दी वोटी की रही थीं विनर
आकांक्षा साल 2022 में सिंगर-रैपर मीका सिंह के स्वयंवर - मीका दी वोटी की भी विनर रही थीं. शो में दोनों ने सगाई की थी. लेकिन शो खत्म होने के कुछ समय बाद उनका रिश्ता टूट गया था.