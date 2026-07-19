कौन हैं आकांक्षा पुरी? जिन्होंने बाली में बिखेरे हुस्न के जलवे; देखें Photos

Akanksha Puri Bali Vacation Photos: आकांक्षा पुरी ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें साझा की थी, जिसमें वो माली में गर्मी की छुट्टियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं. जिसमें वो बिकिनी पहनी हुई नजर आ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आकांक्षा पुरी कौन हैं?