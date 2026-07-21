कौन हैं ऐश्वर्या? पुलिस में दर्ज कराई शिकायत; कहा- सोशल मीडिया अकाउंट्स में मिल रहे गाली गलौज वाले कमेंट्स और मैसेज

Who is Aishwarya Sindhogi: कन्नड़ एक्ट्रेस और रियलिटी शो की पूर्व कंटेस्टेंट ऐश्वर्या सिंधोगी ने लगातार ऑनलाइन उत्पीड़न की शिकायत पुलिस से की है. उनका आरोप है कि उन्हें फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स से गाली-गलौज वाले कमेंट्स और मैसेज मिल रहे हैं और उन्हें शक है कि यह उन्हें बदनाम करने की एक सोची-समझी मुहिम है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ऐश्वर्या सिंधोगी कौन हैं?