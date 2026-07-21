कौन हैं ऐश्वर्या? पुलिस में दर्ज कराई शिकायत; कहा- सोशल मीडिया अकाउंट्स में मिल रहे गाली गलौज वाले कमेंट्स और मैसेज
Who is Aishwarya Sindhogi: कन्नड़ एक्ट्रेस और रियलिटी शो की पूर्व कंटेस्टेंट ऐश्वर्या सिंधोगी ने लगातार ऑनलाइन उत्पीड़न की शिकायत पुलिस से की है. उनका आरोप है कि उन्हें फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स से गाली-गलौज वाले कमेंट्स और मैसेज मिल रहे हैं और उन्हें शक है कि यह उन्हें बदनाम करने की एक सोची-समझी मुहिम है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ऐश्वर्या सिंधोगी कौन हैं?
ऐश्वर्या सिंधोगी कौन हैं?
ऐश्वर्या सिंधोगी एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं, जो मुख्य रूप से कन्नड़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने काम के लिए जानी जाती हैं.
पुलिस को क्या बताया?
उन्होंने संजय नगर पुलिस को बताया कि किसी अनजान व्यक्ति ने उनके बारे में अपमानजनक कमेंट्स पोस्ट किए हैं और आपत्तिजनक मैसेज भेजे हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है.
ऐश्वर्या ने जताया शक
ऐश्वर्या को शक है कि यह उत्पीड़न उनके किसी परिचित या परिवार के दोस्त द्वारा किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार की एक महिला दोस्त ने ही शायद ये फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हैं ताकि गाली-गलौज वाले कमेंट्स पोस्ट किए जा सकें और परेशान करने वाले मैसेज भेजे जा सकें.
उनकी प्रतिष्ठा पर पड़ रहा असर
एक्ट्रेस ने पुलिस को बताया कि इस ऑनलाइन उत्पीड़न से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है, क्योंकि जिन ब्रांड्स के साथ वह जुड़ी हैं और उनके फैंस भी ये कमेंट्स देख रहे हैं. उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की.
कुछ साल पहले भी ऐसा हुआ था
उन्होंने यह भी कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उन्हें उसी व्यक्ति द्वारा परेशान किया गया है. कुछ साल पहले 2020 में अपनी मां की मौत के बाद उन्होंने इसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. तब उन्होंने आरोप लगाया था कि उस व्यक्ति ने बार-बार फोन करके और उनका पीछा करके उन्हें परेशान किया था.
पुलिस को दिए स्क्रीनशॉट
ऐश्वर्या का आरोप है कि फरवरी से ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसे कमेंट्स पोस्ट किए जा रहे हैं और उन्होंने पुलिस को उन कमेंट्स के लिंक और स्क्रीनशॉट भी दिए हैं.
साइबर बुलिंग का मामला है
ऐश्वर्या ने कहा कि यह असल में साइबर बुलिंग का मामला है. जब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा किया जाता है, तो यह स्वीकार्य नहीं है. यह काम 20 से 30 डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ एक ही प्रोफाइल से किया जा रहा है.
एक व्यक्ति पर जताया शक
उन्होंने आगे कि मुझे एक व्यक्ति पर शक है क्योंकि काम करने का तरीका एक जैसा है।. उन्होंने बताया कि FIR दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.