नाइजीरिया से बॉलीवुड तक! कौन हैं आगु स्टेनली चिएडोजी? जिन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म ‘बंदर’ से बॉलीवुड में किया डेब्यू

गैंग्स ऑफ वासेपुर ने बदली जिंदगी

आगु स्टैनली ने एनडीटीवी को बताया, 'फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' देखते हुए और उसका आनंद लेते हुए, मुझे पता चला कि अनुराग कश्यप उन कारणों में से एक हैं जिनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूं, वह बन पाया हूं. जरा सोचिए, अगर मुझे अपनी पहली हिंदी फिल्म ('गैंग्स ऑफ वासेपुर') पसंद नहीं आती, तो मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखता. लेकिन मुझे वह फिल्म पसंद आई, इसलिए मैंने और फिल्में देखीं और मेरी हिंदी में सुधार हुआ.'