नाइजीरिया से बॉलीवुड तक! कौन हैं आगु स्टेनली चिएडोजी? जिन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म ‘बंदर’ से बॉलीवुड में किया डेब्यू
Agu Stanley Chiedozie: आगु स्टेनली चिएडोजी ने अपनी बेहतरीन हिंदी, भारतीय अंदाज के हास्य और रोजमर्रा की देसी जिंदगी से जुड़े मजेदार कंटेंट के जरिए भारतीय दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है. यही वजह है कि भारत में उनकी बड़ी और वफादार फैन फॉलोइंग बन गई है. इन दिनों वह अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर से चर्चा में हैं, जिसमें उन्होंने भूमिका निभाई है. चलिए जानते हैं उनके बारे में.
कौन हैं आगु स्टेनली चिएडोज़ी?
नाइजीरिया के लागोस में जन्मे और पले-बढ़े स्टेनली 2019 में एक छात्र के रूप में भारत आए. उन्होंने लखनऊ के एमिटी विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ फार्मेसी कार्यक्रम में दाखिला लिया और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत अंततः उनका घर बन जाएगा. वह नाइजीरिया के लागोस में जन्मे और पले-बढ़े हैं. आपको बता दें कि उनके नाम "आगु" का अर्थ उनकी मातृभाषा में शेर होता है.
सोशल मीडिया पर हिंदी में बनाते हैं कंटेट
आज वे मुंबई के वर्सोवा इलाके में रहते हैं और इंस्टाग्राम पर उनके करीब दस लाख फॉलोअर्स हैं. 6 फीट 5 इंच लंबे और पूर्व पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टेनली हिंदी, मराठी, भोजपुरी, गुजराती, अंग्रेजी, इग्बो और योरूबा सहित कई भाषाओं में धाराप्रवाह बोलते हैं.
कब हुए वायरल?
आगु स्टेनली चिएडोज लाखों लोगों के बीच इस्तांबोस के नाम से मशहूर हैं. 24 वर्षीय नाइजीरियाई कंटेंट क्रिएटर आगु ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सोशल मीडिया पर सबसे अधिक पहचाने जाने वाले विदेशी चेहरों में से एक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आगु 2023 में तब वायरल हुए जब उनके हिंदी वाले शॉर्ट वीडियो पॉपुलर होने लगे. उन्होंने अपने कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में वीडियो बनाया, जिससे वह भारतीयों में फेमस हो गए.
गैंग्स ऑफ वासेपुर ने बदली जिंदगी
आगु स्टैनली ने एनडीटीवी को बताया, 'फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' देखते हुए और उसका आनंद लेते हुए, मुझे पता चला कि अनुराग कश्यप उन कारणों में से एक हैं जिनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूं, वह बन पाया हूं. जरा सोचिए, अगर मुझे अपनी पहली हिंदी फिल्म ('गैंग्स ऑफ वासेपुर') पसंद नहीं आती, तो मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखता. लेकिन मुझे वह फिल्म पसंद आई, इसलिए मैंने और फिल्में देखीं और मेरी हिंदी में सुधार हुआ.'
फिल्म 'बंदर' में किया काम
फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप और अभिनेता बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' में आगु स्टेनली चिएडोजी ने काम किया. इससे वह बेहद खुश हैं. क्योंकि नाइजीरिया से भारत आकर हिंदी में कंटेटे क्रिएटर की शुरुआत करना और अब बॉलीवुड में आना उनके लिए बड़ी बात है.
अनुराग कश्यप के साथ कैसा रहा अनुभव?
स्टैनली ने अनुराग कश्यप से पहली मुलाकात को याद करते हुए बताया कि फिल्म 'बंदर' के पहले भाग की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी और उनकी मुलाकात कश्यप के घर पर हुई थी. सेट पर उनके साथ बिताए दस दिनों ने उन पर अमिट छाप छोड़ी. उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं. हमारी बातचीत बहुत ही सहज और सुखद रही। मैं उनके साथ दोबारा काम करना हमेशा पसंद करूंगा.'
इन प्रोजेक्ट में भी आएंगे नजर
'बंदर' फिल्म आगु स्टेनली चिएडोजी के अभिनय करियर की शुरुआत भर है. इसके बाद वह निर्देशक सिंगीतम श्रीनिवास राव की तेलुगु फिल्म 'सिंग गीथम' में भी नजर आएंगे. साथ ही, उनके पास कई हिंदी और अन्य क्षेत्रीय फिल्मों के प्रोजेक्ट भी हैं, जिन पर फिलहाल काम चल रहा है.