कौन है ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया, सुंदरता में अनुष्का शर्मा को देती है मात, देखें फोटोज

Ishan Kishan girlfriend: ICC Men’s T20 World Cup के फाइनल में भारत ने New Zealand national cricket team को हराकर शानदार जीत दर्ज की. Suryakumar Yadav की कप्तानी में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया. मैच में Jasprit Bumrah, Sanju Samson और Ishan Kishan का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला. वहीं स्टेडियम में मौजूद मॉडल Aditi Hundia भी टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाती नजर आईं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.