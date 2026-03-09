  • Home>
  • कौन है ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया, सुंदरता में अनुष्का शर्मा को देती है मात, देखें फोटोज

Ishan Kishan girlfriend: ICC Men’s T20 World Cup के फाइनल में भारत ने New Zealand national cricket team को हराकर शानदार जीत दर्ज की. Suryakumar Yadav की कप्तानी में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया. मैच में Jasprit Bumrah, Sanju Samson और Ishan Kishan का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला. वहीं स्टेडियम में मौजूद मॉडल Aditi Hundia भी टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाती नजर आईं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 9, 2026 5:33:50 PM IST

1/7

भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया

अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में खेले गए फाइनल मुकाबले में India national cricket team ने शानदार प्रदर्शन करते हुए New Zealand national cricket team को हराया और टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया.

2/7

स्टेडियम में टीम इंडिया को किया चीयर

Aditi Hundia फाइनल मुकाबले के दौरान अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के परिवार और दोस्तों के साथ बैठी नजर आईं. मैच के दौरान वो लगातार भारतीय टीम को सपोर्ट करती दिखाई दीं.

3/7

लाल टॉप में कैमरे में कई बार हुईं कैद

मैच के दौरान अदिति लाल रंग का टॉप पहने हुई थीं. टीवी प्रसारण के दौरान कैमरा कई बार उनकी तरफ गया और वह स्टैंड्स में बैठी हुई दिखाई दीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा तेज हो गई.

4/7

कोमल शर्मा भी थीं मौजूद

इस खास मुकाबले को देखने के लिए भारतीय क्रिकेटर Abhishek Sharma की बहन कोमल शर्मा भी स्टेडियम में मौजूद थीं. वह भी अन्य परिवारजनों के साथ टीम इंडिया को चीयर करती नजर आईं.

5/7

भारत की जीत के बाद मैदान पर पहुंचीं

जैसे ही India national cricket team ने फाइनल जीतकर इतिहास रचा, अदिति भी खिलाड़ियों के साथ मैदान पर पहुंच गईं. वहां उन्होंने टीम के साथ इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया.

6/7

सूर्यकुमार यादव के साथ मनाया जश्न

मैदान पर पहुंचने के बाद अदिति ने सबसे पहले भारतीय कप्तान Suryakumar Yadav के साथ टीम की जीत का जश्न मनाया और उन्हें बधाई दी.

7/7

ईशान किशन को गले लगाने का पल हुआ वायरल

इसके बाद अदिति ने भारतीय झंडे में लिपटे Ishan Kishan को गले लगाया. ये भावुक पल कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

