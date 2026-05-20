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कौन हैं अदिति बुधाथोकी? बोल्डनेस और हॉट लुक देख बढ़ जाएंगी धड़कनें, कातिलाना अदाएं कर देगी घायल

Aditi Budhathoki Profile: नेपाल की अभिनेत्री अदिति बुधाथोकी कान्स में अपने लुक की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. कान्स फिल्म फेस्टिवल सिनेमा के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक बना हुआ है, वहीं यह एक बड़े ग्लोबल फैशन मंच के तौर पर भी उभरा है. अदिति को भी साउथ एशियन कला और रचनात्मकता को एक इंटरनेशनल मंच पर पेश करने का मौका मिला. ऐसे में आइए जानते हैं कि अदिति बुधाथोकी कौन हैं?


By: Sohail Rahman | Last Updated: May 20, 2026 7:09:56 PM IST

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अदिति बुधाथोकी कौन हैं? - Photo Gallery
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अदिति बुधाथोकी कौन हैं?

अदिति बुधाथोकी की बात करें तो वो नेपाली एक्ट्रेस हैं. इसके अलावा, हिंदी और पंजाबी म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं.

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अदिति क्रिकेट के वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में प्रेजेंटर की भूमिका भी निभा चुकी हैं.

कान्स में ढाया कहर - Photo Gallery
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कान्स में ढाया कहर

अदिती के कान्स लुक की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने काफी सिंपलीसिटी के साथ अपने लुक को कैरी किया हुआ है.

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अपनाया मर्मेड लुक

अदिती ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है जो कि मर्मेड लुक देता है साथ ही उन्होंने दुपट्टा भी लिया है. नेपाली डिजाइनर सिवांगी प्रधान ने डिजाइन किया है.

इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं? - Photo Gallery
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इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं?

अदिति बुधाथोकी के इंस्टाग्राम पर करीब 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उन्होंने अब तक इंस्टाग्राम पर 521 पोस्ट शेयर किए हैं. इसके अलावा, वो 986 लोगों को फॉलो करती हैं.

नेपाल से ताल्लुक रखती हैं अदिति - Photo Gallery
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नेपाल से ताल्लुक रखती हैं अदिति

अदिति नेपाल से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन वो मुंबई में रहती हैं. उन्होंने साल 2018 में नेपाली फिल्म 'कृ' से फिल्मी सफर शुरू किया था.

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कान्स में उनके सिंपल लुक को देखकर बॉलीवुड की मशहूर अदाकार मधुबाला से उनकी तुलना हो रही है.

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Aditi Budhathoki
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