कौन हैं अदिति बुधाथोकी? बोल्डनेस और हॉट लुक देख बढ़ जाएंगी धड़कनें, कातिलाना अदाएं कर देगी घायल

Aditi Budhathoki Profile: नेपाल की अभिनेत्री अदिति बुधाथोकी कान्स में अपने लुक की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. कान्स फिल्म फेस्टिवल सिनेमा के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक बना हुआ है, वहीं यह एक बड़े ग्लोबल फैशन मंच के तौर पर भी उभरा है. अदिति को भी साउथ एशियन कला और रचनात्मकता को एक इंटरनेशनल मंच पर पेश करने का मौका मिला. ऐसे में आइए जानते हैं कि अदिति बुधाथोकी कौन हैं?