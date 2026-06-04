Ayushi Shekhawat: कौन हैं आयुषी शेखावत? MPPL में ग्लैमर से बिखेरा जादू, फैंस की बनीं नई क्रश!

Who is Ayushi Shekhawat: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के खत्म होने के नए टी20 टूर्नामेंट का आगाज हो गया है. मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत हो गई है, जिसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इन टीमों भारत के कई स्टार खिलाड़ी जैसे रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, आवेश खान और आशुतोष राणा शामिल हैं. 3 जून को इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जिसके बाद देश की मशहूर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और एक्ट्रेस आयुषी शेखावत चर्चा में आ गई हैं. टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में आयुषी शेखावत (Ayushi Shekhawat) ने अपनी खूबसूरती से फैंस को ध्यान अपनी ओर खींचा. जानें कौन है ग्लैमरस एंकर…