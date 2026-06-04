Ayushi Shekhawat: कौन हैं आयुषी शेखावत? MPPL में ग्लैमर से बिखेरा जादू, फैंस की बनीं नई क्रश!
Who is Ayushi Shekhawat: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के खत्म होने के नए टी20 टूर्नामेंट का आगाज हो गया है. मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत हो गई है, जिसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इन टीमों भारत के कई स्टार खिलाड़ी जैसे रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, आवेश खान और आशुतोष राणा शामिल हैं. 3 जून को इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जिसके बाद देश की मशहूर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और एक्ट्रेस आयुषी शेखावत चर्चा में आ गई हैं. टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में आयुषी शेखावत (Ayushi Shekhawat) ने अपनी खूबसूरती से फैंस को ध्यान अपनी ओर खींचा. जानें कौन है ग्लैमरस एंकर…
कौन हैं आयुषी शेखावत?
आयुषी शेखावत का जन्म 5 नवंबर 1998 को राजस्थान में हुआ था. फिलहाल उनकी उम्र 27 साल है. उन्होंने पहले न्यूज चैनलों में पत्रकार के तौर पर काम किया. इसके बाद एक्टिंग में भी हाथ आजमाया. फिलहाल वह स्पोर्ट्स एंकर के तौर पर काम कर रही हैं.
इन न्यूज चैनलों में किया काम
आयुषी शेखावत एक मशहूर एक्ट्रेस होने के साथ ही स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी हैं. वह स्टार स्पोर्ट्स के लिए आईपीएल के मैचों की होस्टिंग कर चुकी हैं. इसके अलावा भारत 24, न्यूज नेशन और जी न्यूज जैसे बड़े चैनलों न्यूज एंकर के तौर पर भी काम किया है.
वेब सीरीज में आईं नजर
आयुषी शेखावत ने वेब सीरीज में भी काम किया है. अमेजन मिनी और एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज 'सेना: गार्डियंस ऑफ द नेशन' में काम करने के बाद आयुषी शेखावत ने युवाओं के बीच में अपनी अलग पहचान बनाई.
आयुषी शेखावत की पढ़ाई
आयुषी शेखावत ने पोर्ट ब्लेयर और कोच्चि के नेवी चिल्ड्रन स्कूल से पढ़ाई की थी. इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई भिवाड़ी स्थित प्रेसिडेंसी द इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की. उन्होंने जयपुर के एमिटी विश्वविद्यालय पत्रकारिता और जनसंचार में डिग्री ली है.
इन जगहों पर कर चुकीं काम
आयुषी शेखावत ने आईपीएल में स्टार स्पोर्ट्स के लिए काम किया है. इसके अलावा वह आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स और दिल्ली प्रीमियर लीग में भी अपने ग्लैमर का तड़का लगा चुकी हैं.
फिटनेस की भी शौकीन
एक्ट्रेस और स्पोर्ट्स प्रेंजेटर आयुषी शेखावत अपनी फिटनेस का खास ध्यान रखती हैं. आयुषी शेखावत खास फिटनेस रूटीन फॉलो करती हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर वर्कआउट की तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
सोशल मीडिया पर फेमस
आयुषी शेखावत ने अपनी एक्टिंग के अलावा स्पोर्ट्स जगत में अपने ग्लैमर और खूबसूरती से खूब नाम कमाया है. सोशल मीडिया पर उनके लाखों फैंस हैं. इंस्टाग्राम पर आयुषी शेखावत के 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
आयुषी का रिलेशनशिप स्टेटस
स्पोर्ट्स प्रेंजेटर आयुषी शेखावत के रिलेशनशिप को लेकर अक्सर फैंस के मन में सवाल होता है. हालांकि इस एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा है. उनकी रिलेशनशिप को लेकर कोई जानकारी नहीं है.