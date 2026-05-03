‘मैं यहां कपड़े उतारने…’ कौन हैं अभिरामी वेंकटचलम? जो सब्सक्राइबर्स की अजीबोगरीब मांग पर भड़क उठीं

Abhirami Venkatachalam Profile: तमिल अभिनेत्री और मॉडल अभिरामी वेंकटचलम इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है. ऐसे में हर कोई जानता चाहता है कि आखिर यह अभिनेत्री कौन हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक इसकी चर्चा क्यों शुरू हुई है. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभिरामी की चर्चा उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल की वडह से हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अभिरामी वेंकटचलम कौन हैं?