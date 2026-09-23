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Who Is Aafiya Sayed: कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणु से बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू, साजिद नाडियाडवाला से खास कनेक्शन

Who Is Aafiya Sayed: वीर पहाड़िया की आने वाली रोमांटिक कॉमेडी ‘प्रेम कीटाणु’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को रिलीज हुए इस ट्रेलर में रोमांस, दोस्ती, कॉलेज की शरारतों और रिश्तों से जुड़ी कई उलझनों से भरी एक युवा कहानी दिखाई गई है. अपूर्व सिंह कार्की के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वीर के साथ आफिया सैयद और अपारशक्ति खुराना भी हैं. फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-NCR इलाके में सेट है, जिसमें कॉलेज लाइफ और युवाओं के रिश्तों को दिखाया गया है. इस फिल्म से आफिया सैयद बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आफिया सैयद कौन हैं?


By: Sohail Rahman | Published: September 23, 2026 4:20:23 PM IST

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आफिया सैयद कौन हैं? - Photo Gallery
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आफिया सैयद कौन हैं?

आफिया सैयद एक उभरती हुई भारतीय अभिनेत्री हैं, जो अपनी आने वाली फिल्म 'प्रेम कीटाणु' (Prem Keetanu) से बॉलीवुड में कदम रख रही हैं. वह मशहूर बॉलीवुड फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला की भांजी हैं.

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प्रेम कीटाणु से बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू

'प्रेम कीटाणु' से आफिया सैयद बॉलीवुड में डेब्यू भी कर रही हैं. वह सुहानी का किरदार निभा रही हैं, जिसकी विशाल और रंजीत के साथ रोमांटिक केमिस्ट्री कहानी का मुख्य हिस्सा है.

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फिल्म कब होगी रिलीज?

अपूर्व सिंह कार्की के डायरेक्शन में बनी 'प्रेम कीटाणु' में वीर पहाड़िया, आफिया सैयद, अपारशक्ति खुराना, राकेश बेदी और निखिल विजय हैं. यह फ़िल्म 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह उसी दिन रिलीज होगी जिस दिन अजय देवगन और तब्बू की 'दृश्यम: द कन्क्लूज़न' आएगी.

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वीर ने विशाल का किरदार निभाया है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है और क्लास से बचने में माहिर है. लेक्चर बंक करना, देर रात की पार्टियों में जाना और बैकबेंचर वाली शरारतें करना उसकी जिंदगी का आम हिस्सा है. कहानी में रोमांस तब आता है जब विशाल को सुहानी (आफिया सैयद) से प्यार हो जाता है.

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अपारशक्ति खुराना रंजीत के रोल में आएंगे नजर

अपारशक्ति खुराना ने रंजीत का रोल निभाया है, जो सुहानी में दिलचस्पी रखता है. विशाल के उलट, रंजीत सुहानी के परिवार पर अच्छा असर डालने की कोशिश करता है, जिससे दोनों के बीच मजेदार टक्कर शुरू हो जाती है.

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'प्रेम कीटाणु' को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि इसकी चर्चा 2024 की मलयालम रोमांटिक कॉमेडी 'प्रेमालु' से जुड़ी बताई जा रही है. शुरुआती खबरों में इस हिंदी फिल्म को 'प्रेमालु' का ऑफिशियल रीमेक बताया गया था. हालांकि, वीर पहाड़िया ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है.

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