Who Is Aafiya Sayed: कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणु से बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू, साजिद नाडियाडवाला से खास कनेक्शन

Who Is Aafiya Sayed: वीर पहाड़िया की आने वाली रोमांटिक कॉमेडी ‘प्रेम कीटाणु’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को रिलीज हुए इस ट्रेलर में रोमांस, दोस्ती, कॉलेज की शरारतों और रिश्तों से जुड़ी कई उलझनों से भरी एक युवा कहानी दिखाई गई है. अपूर्व सिंह कार्की के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वीर के साथ आफिया सैयद और अपारशक्ति खुराना भी हैं. फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-NCR इलाके में सेट है, जिसमें कॉलेज लाइफ और युवाओं के रिश्तों को दिखाया गया है. इस फिल्म से आफिया सैयद बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आफिया सैयद कौन हैं?