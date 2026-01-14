Who Cheats More Men or Women: पुरुष ज्यादा धोखेबाज होते हैं या महिलाएं? जानें क्यों बेवफा हो रहे GenZ

  • Home>
Who Cheats More Men or Women: यह धारणा लंबे समय से चली आ रही है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में ज़्यादा बेवफाई करते हैं, लेकिन सामाजिक शोध और बदलते रिश्तों के स्वरूप को देखें तो पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की बेवफाई के मामलों में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं स्वभाव से बेवफाई करने लगी हैं, बल्कि यह संकेत है कि समाज, रिश्तों और महिलाओं की भूमिका में बड़े बदलाव आए हैं. पहले महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से रिश्तों में ज़्यादा निर्भर थीं, इसलिए असंतोष होने के बावजूद वे समझौता करती थीं. आज महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, अपनी भावनाओं को पहचानती हैं और रिश्ते से जुड़ी अपेक्षाओं को लेकर ज़्यादा स्पष्ट हैं.


1/6

क्या है महिलाओं के धोखा देने की वजह ?

महिलाओं की बेवफाई का एक बड़ा कारण भावनात्मक उपेक्षा माना जाता है. कई रिश्तों में पुरुष आर्थिक जिम्मेदारियों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन भावनात्मक संवाद, सराहना और संवेदनशीलता को नज़रअंदाज़ कर देते हैं.

2/6

क्यों अन्य पुरुषों की तरफ होती हैं आकर्षित

महिलाएं आमतौर पर रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव को बहुत महत्व देती हैं. जब उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी बातें सुनी नहीं जा रहीं, उनकी भावनाओं की कद्र नहीं हो रही या वे अकेलापन महसूस कर रही हैं, तब कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें समझे, सुने और महत्व दे, उनकी ओर आकर्षण पैदा कर सकता है.

3/6

सोशल मीडिया का अहम रोल

इसके साथ ही आधुनिक जीवनशैली, सोशल मीडिया और बदलती सोच ने भी महिलाओं की बेवफाई के कारणों को प्रभावित किया है. आज संपर्क के साधन आसान हैं, पुराने रिश्ते दोबारा जुड़ जाते हैं और नए लोगों से भावनात्मक जुड़ाव बनना पहले से कहीं सरल हो गया है.

4/6

आवाज उठा रहीं महिलाएं

फिल्मों, वेब सीरीज़ और समाज में रिश्तों को लेकर खुलेपन ने भी यह धारणा कमजोर की है कि असंतुष्ट रिश्ते में चुपचाप बने रहना ही एकमात्र विकल्प है.

5/6

बेवफाई के कारण

लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि बेवफाई किसी भी लिंग की हो, वो अक्सर किसी गहरी समस्या का संकेत होती है, जैसे संवाद की कमी, अधूरी अपेक्षाएं या भावनात्मक दूरी.

6/6

आत्मनिर्भर महिलाएं

आज महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, अपनी भावनाओं को पहचानती हैं और रिश्ते से जुड़ी अपेक्षाओं को लेकर ज़्यादा स्पष्ट हैं.

