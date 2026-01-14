Who Cheats More Men or Women: पुरुष ज्यादा धोखेबाज होते हैं या महिलाएं? जानें क्यों बेवफा हो रहे GenZ

Who Cheats More Men or Women: यह धारणा लंबे समय से चली आ रही है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में ज़्यादा बेवफाई करते हैं, लेकिन सामाजिक शोध और बदलते रिश्तों के स्वरूप को देखें तो पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की बेवफाई के मामलों में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं स्वभाव से बेवफाई करने लगी हैं, बल्कि यह संकेत है कि समाज, रिश्तों और महिलाओं की भूमिका में बड़े बदलाव आए हैं. पहले महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से रिश्तों में ज़्यादा निर्भर थीं, इसलिए असंतोष होने के बावजूद वे समझौता करती थीं. आज महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, अपनी भावनाओं को पहचानती हैं और रिश्ते से जुड़ी अपेक्षाओं को लेकर ज़्यादा स्पष्ट हैं.