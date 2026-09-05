The Traitors 2 Winner: कौन हैं क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना? जिन्होंने जीता ‘The Traitors 2’ का खिताब
The Traitors 2 Winner: अमेजन पर स्ट्रीम हुए करण जौहर के शो ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 को अपना विनर मिल गया है. गुरुवार को हुए ग्रैंड फिनाले में क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना को विनर घोषित किया. ट्रेटर्स के ग्रुप रिडा और क्रिस्टल ने इनोसेंट्स के ग्रुप शालिनी पासी और साहिल सलाथिया को हराया और 66 लाख रुपये की प्राइज मनी को आपस में बांटा. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्रिस्टल डिसूजा और रिडा थराना कौन हैं?
कौन हैं क्रिस्टल डिसूजा?
क्रिस्टल डिसूजा एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन में काम करती हैं. उन्होंने 2007 में ‘काहे ना कहे’ सीरियल में किंजल पांडे की भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की और उन्हें ‘एक हजारों में मेरी बहना है’ सीरियल से सफलता मिली, जहां उन्होंने जीविका वढेरा की भूमिका निभाई.
फितरत से किया वेब डेब्यू
डिसूजा को ‘एक नई पहचान’ में साक्षी मोदी, ‘ब्रह्मराक्षस’ में रैना शर्मा और ‘बेलन वाली बहू’ में रूपा अवस्थी के किरदार के लिए जाना जाता है. उन्होंने 2019 में फितरत के साथ अपना वेब डेब्यू किया और 2021 में चेहरे के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की.
मुंबई में हुआ जन्म
डिसूजा का जन्म 1 मार्च 1990 को मुंबई में हुआ था. वह खुद को बेहद धार्मिक मानती हैं. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत कॉलेज में की थी.
कौन हैं रिदा थराना?
रिदा थराना कर्नाटक की एक कंटेंट क्रिएटर, मॉडल और प्रोफेशनल एम्सी (emcee) हैं. वह कूर्ग के पोलिबेटा में पली-बढ़ीं और बाद में हायर एजुकेशन के लिए बेंगलुरु चली गईं. रिदा ने बेंगलुरु की गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स में बैचलर डिग्री हासिल की है. उन्हें इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं अच्छी तरह आती हैं.
कम उम्र में शुरू किया इवेंट्स होस्ट करने का काम
फुल-टाइम डिजिटल क्रिएटर बनने से काफी पहले ही उनका प्रोफेशनल सफर शुरू हो गया था. रिदा ने कम उम्र में ही एम्सी के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था और उन्होंने 400 से ज्यादा इवेंट्स होस्ट किए हैं, जिनमें कॉर्पोरेट इवेंट्स, अवॉर्ड सेरेमनी, फैशन शो और कॉलेज फेस्टिवल शामिल हैं.