The Traitors 2 Winner: कौन हैं क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना? जिन्होंने जीता ‘The Traitors 2’ का खिताब

The Traitors 2 Winner: अमेजन पर स्ट्रीम हुए करण जौहर के शो ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 को अपना विनर मिल गया है. गुरुवार को हुए ग्रैंड फिनाले में क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना को विनर घोषित किया. ट्रेटर्स के ग्रुप रिडा और क्रिस्टल ने इनोसेंट्स के ग्रुप शालिनी पासी और साहिल सलाथिया को हराया और 66 लाख रुपये की प्राइज मनी को आपस में बांटा. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्रिस्टल डिसूजा और रिडा थराना कौन हैं?