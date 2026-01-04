दुनिया के वो 8 क्रिकेटर कौन हैं? जिन्होंने 2 देशों की तरफ से खेला क्रिकेट

एड जॉयस-आयरलैंड और इंग्लैंड (Ed Joyce-Ireland and England)

रैंकिन की तरह जॉयस ने भी पहले आयरलैंड के लिए खेलना शुरू किया और फिर 2005 में इंग्लैंड चले गए और 2011 में आयरलैंड लौट आए. उन्हें आयरलैंड के अब तक के सबसे अच्छे क्रिकेटरों में से एक माना जाता है. वह उस टीम का भी हिस्सा थे जिसने 2018 में आयरलैंड के पहले टेस्ट मैच में देश का प्रतिनिधित्व किया था. उस मैच के बाद उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और कोचिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया है.