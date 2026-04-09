न गोली, न बम…व्हिस्की से 38 साल तक भिड़े दो देश, दुनिया की सबसे अजीब जंग

Whiskey War: आज के दौर में अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की खबरें सुर्खियों में बनी हुई है. इस बीच इतिहास की कई जंग निकलकर सामने आती है, जिनके बारे में जानकर उनपर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है. बिना गोला-बारूद और सिपाई की जान लिए एक जंग पूरे 38 सालों तक चली थी. इस युद्ध में हथियारों की जगह व्हिस्की की बोलतें थीं. हंस आइलैंड के नाम पर कनाडा और डेनमार्क ने जिस तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, वह दुनिया की सबसे मजेदार कहानियों में से एक है.