Healthy eating tips: हेल्दी समझकर कच्ची खा रहे हैं ये सब्जियां? फायदा नहीं, सेहत को हो सकता है बड़ा नुकसान
Healthy eating tips: अच्छी सेहत के लिए सिर्फ पौष्टिक भोजन खाना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम भोजन को सही तरीके से खाएं. कई लोग सलाद और हेल्दी डाइट के नाम पर कुछ सब्जियों को कच्चा खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर सब्जी कच्ची खाने के लिए सुरक्षित नहीं होती. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डाॅक्टर के अनुसार कुछ सब्जियां कच्ची खाने से पेट संबंधी समस्याएं, संक्रमण और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. आइए जानते हैं किन सब्जियों को कच्चा खाने से बचना चाहिए और उन्हें सुरक्षित तरीके से कैसे खाया जाए.
क्या हर सब्जी कच्ची खाना सुरक्षित है?
सलाद और हेल्दी डाइट के नाम पर लोग कई तरह की सब्जियां कच्ची खा लेते हैं. लेकिन डॉक्टरों के अनुसार कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें बिना पकाए खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.
कच्चा पालक बन सकता है परेशानी की वजह
डाॅक्टर के अनुसार पालक में इ-कोलाई बैक्टीरिया और टेपवॉर्म के अंडे हो सकते हैं. कई बार अच्छी तरह धोने के बाद भी ये पूरी तरह नहीं हटते. ऐसे में कच्चा पालक खाने से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.
पेट दर्द और दस्त का बढ़ सकता है खतरा
अगर संक्रमित पालक कच्चा खा लिया जाए तो पेट दर्द, दस्त और गंभीर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण की समस्या हो सकती है. इसलिए पालक को पकाकर खाना अधिक सुरक्षित माना जाता है. पालक में ऑक्सीलेट्स की मात्रा अधिक होती है. ज्यादा मात्रा में कच्चा पालक खाने से कुछ लोगों में किडनी स्टोन यानी पथरी का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए सीमित मात्रा में और पकाकर सेवन करना बेहतर माना जाता है.
पत्तागोभी को कच्चा खाने से क्यों बचें?
पत्तागोभी में मौजूद परजीवी और टेपवॉर्म स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार यदि ये शरीर में प्रवेश कर जाएं तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.
दिमाग तक पहुंच सकता है संक्रमण
डॉक्टरों के अनुसार कुछ मामलों में टेपवॉर्म रक्त के जरिए शरीर के अन्य अंगों तक पहुंच सकते हैं. इससे न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस जैसी गंभीर स्थिति का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए पत्तागोभी को अच्छी तरह साफ करके और पकाकर खाना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.
सब्जियों को साफ करने का सही तरीका
सब्जियों को पकाने या खाने से पहले हमेशा बहते पानी में अच्छी तरह धोना चाहिए. इससे उन पर मौजूद धूल, मिट्टी और कई तरह के सूक्ष्म जीवों को हटाने में मदद मिलती है.
इन सब्जियों को कच्चा खा सकते हैं, लेकिन सावधानी जरूरी
खीरा, टमाटर, चुकंदर और ककड़ी जैसी सब्जियां आमतौर पर कच्ची खाई जाती हैं. हालांकि इन्हें खाने से पहले अच्छी तरह धोना बेहद जरूरी है. सफेद सिरका और पानी के घोल में 10 से 15 मिनट भिगोने से भी गंदगी और बैक्टीरिया कम करने में मदद मिल सकती है.