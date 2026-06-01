Healthy eating tips: हेल्दी समझकर कच्ची खा रहे हैं ये सब्जियां? फायदा नहीं, सेहत को हो सकता है बड़ा नुकसान

Healthy eating tips: अच्छी सेहत के लिए सिर्फ पौष्टिक भोजन खाना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम भोजन को सही तरीके से खाएं. कई लोग सलाद और हेल्दी डाइट के नाम पर कुछ सब्जियों को कच्चा खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर सब्जी कच्ची खाने के लिए सुरक्षित नहीं होती. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डाॅक्टर के अनुसार कुछ सब्जियां कच्ची खाने से पेट संबंधी समस्याएं, संक्रमण और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. आइए जानते हैं किन सब्जियों को कच्चा खाने से बचना चाहिए और उन्हें सुरक्षित तरीके से कैसे खाया जाए.