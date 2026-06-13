बर्तन धोने में कर रहे हैं ये गलती, जानें कौन-सा स्क्रबर है सबसे बेस्ट? वरना पड़ सकती हैं खरोंचें
Scrubber Using Tips: अक्सर हम बर्तन साफ करने के लिए कोई भी स्क्रबर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन गलत स्क्रबर महंगे बर्तनों की चमक खराब कर सकता है. इतना ही नहीं, इससे बर्तनों पर खरोंच भी पड़ सकती है. स्टील, नॉन-स्टिक, कांच और तांबे के बर्तनों के लिए अलग-अलग स्क्रबर का इस्तेमाल करना चाहिए. आइए जानते हैं किस बर्तन के लिए कौन-सा स्क्रबर सही है?
स्टील का जूना
जले हुए और जिद्दी दाग साफ करने के लिए स्टील का जूना सबसे अच्छा माना जाता है. इसका इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील के बर्तन, कड़ाही और लोहे के तवे साफ करने में किया जा सकता है.
प्लास्टिक या नायलॉन स्क्रबर
यह रोजाना इस्तेमाल होने वाला सामान्य स्क्रबर है. इससे बर्तनों पर लगी चिकनाई और हल्के दाग आसानी से साफ हो जाते हैं.
स्पंज स्क्रबर
स्पंज बहुत मुलायम होता है, इसलिए नाजुक बर्तनों के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है. इससे कांच, चीनी मिट्टी और नॉन-स्टिक बर्तन बिना नुकसान के साफ किए जा सकते हैं.
किस बर्तन के लिए कौन-सा स्क्रबर?
स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के लिए स्टील या नायलॉन स्क्रबर सही रहता है. नॉन-स्टिक पैन के लिए हमेशा स्पंज का इस्तेमाल करें. वहीं तांबे और पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए मुलायम कपड़ा सबसे बेहतर होता है.
स्क्रबर इस्तेमाल करते समय रखें ये बात ध्यान में
नॉन-स्टिक बर्तनों पर कभी भी स्टील का जूना न लगाएं, क्योंकि इससे उनकी कोटिंग खराब हो सकती है. साथ ही, सफाई बनाए रखने के लिए स्क्रबर को समय-समय पर बदलते रहें.