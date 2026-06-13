बर्तन धोने में कर रहे हैं ये गलती, जानें कौन-सा स्क्रबर है सबसे बेस्ट? वरना पड़ सकती हैं खरोंचें

Scrubber Using Tips: अक्सर हम बर्तन साफ करने के लिए कोई भी स्क्रबर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन गलत स्क्रबर महंगे बर्तनों की चमक खराब कर सकता है. इतना ही नहीं, इससे बर्तनों पर खरोंच भी पड़ सकती है. स्टील, नॉन-स्टिक, कांच और तांबे के बर्तनों के लिए अलग-अलग स्क्रबर का इस्तेमाल करना चाहिए. आइए जानते हैं किस बर्तन के लिए कौन-सा स्क्रबर सही है?