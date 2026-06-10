Bulldozer Action On Masjid: अब तक किन-किन मस्जिदों पर चला बुलडोजर? दंगों से लेकर फसाद तक; जानें पूरी कहानी

Masjid Demolished: भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है. यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई-भाई कह लाते हैं. यहां मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च साथ-साथ बने हुए हैं. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि यहां धार्मिक स्थल को लेकर विवाद हो जाता है और कई बार सांप्रदायिक दंगे भी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देशभर में कई ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हे बुलडोजर से ढाया गया है. लेकिन उन मस्जिदों को क्यों ढाया गया? ये बात काफी कम लोग जानते हैं. तो बता दें कि प्रशासन का कहना होता है कि ढांचा सरकारी जमीन, सड़क, तालाब, पार्क या अन्य सार्वजनिक भूमि पर बना है. या फिर निर्माण के लिए आवश्यक मंजूरी, नक्शा या भूमि स्वामित्व के दस्तावेज़ नहीं होते, तो अदालत या स्थानीय प्रशासन कार्रवाई कर सकता है. कई मामलों में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक भूमि पर बने अनधिकृत धार्मिक ढाँचे चाहे मंदिर हों, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे हटाए जा सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे देशभर की ऐसी बड़ी मस्जिदें जिन पर बुलडोजर चला है.