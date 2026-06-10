Bulldozer Action On Masjid: अब तक किन-किन मस्जिदों पर चला बुलडोजर? दंगों से लेकर फसाद तक; जानें पूरी कहानी
Masjid Demolished: भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है. यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई-भाई कह लाते हैं. यहां मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च साथ-साथ बने हुए हैं. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि यहां धार्मिक स्थल को लेकर विवाद हो जाता है और कई बार सांप्रदायिक दंगे भी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देशभर में कई ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हे बुलडोजर से ढाया गया है. लेकिन उन मस्जिदों को क्यों ढाया गया? ये बात काफी कम लोग जानते हैं. तो बता दें कि प्रशासन का कहना होता है कि ढांचा सरकारी जमीन, सड़क, तालाब, पार्क या अन्य सार्वजनिक भूमि पर बना है. या फिर निर्माण के लिए आवश्यक मंजूरी, नक्शा या भूमि स्वामित्व के दस्तावेज़ नहीं होते, तो अदालत या स्थानीय प्रशासन कार्रवाई कर सकता है. कई मामलों में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक भूमि पर बने अनधिकृत धार्मिक ढाँचे चाहे मंदिर हों, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे हटाए जा सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे देशभर की ऐसी बड़ी मस्जिदें जिन पर बुलडोजर चला है.
जाहांगीरपुरी मस्जिद (दिल्ली, 2022)
जहांगीरपुरी हिंसा के बाद चले अतिक्रमण-रोधी अभियान में मस्जिद के बाहरी गेट और आसपास के ढाँचों पर बुलडोजर चला. बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कार्रवाई रोकने का आदेश दिया था.
नूरी जामा मस्जिद (फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, 2024)
लगभग 180–185 वर्ष पुरानी बताई जाने वाली इस मस्जिद के एक हिस्से को सड़क चौड़ीकरण और सरकारी भूमि अतिक्रमण के दावे के आधार पर हटाया गया था.
फ़ैज़‑ए‑इलाही मस्जिद (दिल्ली, 2026)
पुरानी दिल्ली में मस्जिद परिसर के आसपास और उससे जुड़े कुछ ढाँचों पर एमसीडी की कार्रवाई हुई, जिस पर कानूनी और राजनीतिक विवाद भी हुआ.
रज़ा‑ए‑मुस्तफ़ा मस्जिद (संभल, 2025)
नगर निकाय की जमीन पर बने होने के आरोप में मस्जिद को हटाया गया. यह मामला उत्तर प्रदेश में काफी चर्चित रहा.
लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र की मस्जिद (2026)
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बताकर मस्जिद गिराई गई.
जयपुर की मस्जिद (2026)
सड़क चौड़ीकरण अभियान के दौरान एक मस्जिद हटाई गई. प्रशासन ने इसे विकास परियोजना का हिस्सा बताया, जबकि वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई पर आपत्ति जताई.