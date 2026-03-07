दुनिया का टेक ‘पावरहाउस’ बना ये मुस्लिम देश! जानिए टेक्नोलॉजी रैंकिंग में किसकी ‘बादशाहत’?

Muslim Country In Technology: मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका का तनाव युद्ध का रूप लेता जा रहा है, वहीं इस बीच एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. मुस्लिम देशों की ‘टेक्नोलॉजी पावरहाउस’ बनने की होड़ लगातार जारी है. युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता के बीच ‘ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025’ के आंकड़े बता रहे हैं कि मुस्लिम देश तेल की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ एआई, स्पेस और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर ध्यान देकर भविष्य की नींव रख रहे हैं.