मुगलों की मर्दाना ताकत का राज़ है ये चीजें, एक बार खाकर पूरे दिन रहेंगे चीते जैसे फुर्तीले!
  • मुगलों की मर्दाना ताकत का राज़ है ये चीजें, एक बार खाकर पूरे दिन रहेंगे चीते जैसे फुर्तीले!

मुगलों की मर्दाना ताकत का राज़ है ये चीजें, एक बार खाकर पूरे दिन रहेंगे चीते जैसे फुर्तीले!

How to increase masculine strength: मुगलों मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए अपने खान-पान में ऐसी चीजों को शामिल करते थे, जो उन्हें पूरे दिन चीते जैसी फुर्ती देती थीं. आइए, यहां जानते हैं वह चीजें कौन-सी होती थीं.

By: Prachi Tandon | Last Updated: October 2, 2025 9:39:00 AM IST

बेडरूम की समस्याओं से ज्यादातर पुरुष हैं परेशान!

आजकल ज्यादातर पुरुष मर्दाना ताकत और बेडरूम में मिनटों में खेल खत्म होने की वजह से परेशान रहते हैं. ऐसे में न वह खुद खुश रह पाते हैं और न ही पार्टनर को रख पाते हैं. सेक्सुअल हेल्थ एक ऐसा विषय है जिसपर आज भी लोग बात करने से कतराते हैं.

मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी हैं बेडरूम की समस्या

लेकिन, इसपर शर्म महसूस करने की जगह खुलकर बात करने की जरूरत होती है. क्योंकि, मर्दाना ताकत या सेक्स पॉवर का मतलब सिर्फ शारीरिक संतुष्टि नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है.

मुगलों में कैसे रहती थी पूरे दिन फुर्ती?

अगर आप भी अपनी मर्दाना ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. यहां हम बताने जा रहे हैं कि मुगल पूरे दिन चीते जैसे फुर्तीले रहने के लिए क्या करते थे और क्या खाते थे, जिससे एक नहीं 10-10 बेगमों को खुश रख पाते थे.

मर्दाना ताकत के लिए मुगल क्या खाते थे?

अपनी जवानी और बिस्तर पर तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए मुगल कई तरह की चीजें खा लेते थे. वह मांस से लेकर कई ऐसी जड़ी-बूटियों का सेवन करते थे, जो उन्हें पूरे दिन ताकत से भरपूर रहने में मदद करती थीं. इनमें गोश्त के साथ सूखे मेवे और पान में जड़ीबूटियां डालकर खाते थे.

कौंच बीज चूर्ण

यह एक औषधीय पौधा है, इसके बीजों का इस्तेमाल सेक्स पॉवर बढ़ाने के लिए किया जाता है. यौन संबंध बनाने में जिन लोगों को कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए यह फायदेमंद माना गया है. कौंच बीज चूर्ण को दिन में एक बार गुनगुने दूध के साथ लेना फायदेमंद रहता है.

गोखरू

यह एक आयुर्वेदिक टॉनिक है, जो सेक्सुअल हेल्थ को हेल्दी रखे में मदद करता है. साथ ही शरीर में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाता है. इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही अपनी डाइट में शामिल करें.

सफेद मूसली

पुरुषों में कमजोरी को दूर करने और स्टेमिना को बढ़ाने में सफेद मूसली बड़े काम की चीज मानी जाती है. यह यौन दुर्बलता, शीघ्रपतन और थकावट जैसी समस्याओं को भी दूर करती है. सफेद मूसली का चूर्ण गुनगुने दूध के साथ सुबह या शाम को ले सकते हैं.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

