मुगलों की मर्दाना ताकत का राज़ है ये चीजें, एक बार खाकर पूरे दिन रहेंगे चीते जैसे फुर्तीले!

मर्दाना ताकत के लिए मुगल क्या खाते थे?

अपनी जवानी और बिस्तर पर तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए मुगल कई तरह की चीजें खा लेते थे. वह मांस से लेकर कई ऐसी जड़ी-बूटियों का सेवन करते थे, जो उन्हें पूरे दिन ताकत से भरपूर रहने में मदद करती थीं. इनमें गोश्त के साथ सूखे मेवे और पान में जड़ीबूटियां डालकर खाते थे.