35 की उम्र में दिखना है 25 का? आज से ही खाना शुरू कर दें ये 3 चीजें, चेहरे की जवानी रहेगी बरकरार!
Anti-aging diet tips: 35 की उम्र में भी 25 साल की तरह जवान और खूबसूरत लगने की तमन्ना है, तो आज से ही अपनी डाइट में आयरन और कैल्शियम रिच शामिल कर लें. क्योंकि, स्किन को सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी पोषण की जरूरत होती है
हेल्दी डाइट रोकेगी स्किन की बढ़ती उम्र!
महंगी क्रीम और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स पर पैसा खर्च करने से पहले ही अगर अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखेंगे, तो बढ़ती उम्र की झुर्रियों और झाइयों जैसी स्किन प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं.
डाइट में 3 चीजों को शामिल कर स्किन रखें हेल्दी
डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ऐसी सलाह देते हैं कि स्किन को हेल्दी रखने के लिए 20's में डाइट में ऐसी 3 चीजों को शामिल कर लेना चाहिए जो शरीर के साथ-साथ स्किन के लिए भी फायदेमंद होती हैं.
सर्जन ने बताई स्किन को यंग रखने की टैक्निक
ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. मनन वोरा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है और उसमें जिक्र किया है कि 20's में किन चीजों को खाने से लंबे समय तक स्किन को यंग रखा जा सकता है.
कैल्शियम भरपूर चीजें
डॉक्टर के मुताबिक, कैल्शियम सिर्फ हड्डियों को मजबूत नहीं रखता है, बल्कि स्किन को भी सेहतमंद बना सकता है. ऐसे में महिलाओं को अपनी डाइट में कैल्शियम रिच फूड शामिल करना चाहिए.
किन चीजों में होता है कैल्शियम?
कैल्शियम के लिए दूध, दही, पनीर और रागी को डाइट में शामिल किया जा सकता है.
आयरन
आयरन शरीर में रेड ब्लड सेल्स की संख्या को मैनेज करता है. जिससे ब्लड प्यूरिफाई होता है और स्किन को हेल्दी करता है.
किन चीजों में होता है आयरन?
आयरन के लिए पालक, चुकंदर, गाजर, छोले और हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है.
प्रोटीन
यह सिर्फ मसल्स नहीं बढ़ाता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करता है. मेटाबॉलिज्म से वेट कंट्रोल के साथ-साथ स्किन के सेल्स भी हेल्दी रहते हैं.
किन चीजों में होता है प्रोटीन?
प्रोटीन के लिए महिलाएं अपनी डाइट में पनीर, अंडे, दाल, चिकन और कद्दू के बीज आदि शामिल कर सकती हैं.
