35 की उम्र में दिखना है 25 का? आज से ही खाना शुरू कर दें ये 3 चीजें, चेहरे की जवानी रहेगी बरकरार!

Anti-aging diet tips: 35 की उम्र में भी 25 साल की तरह जवान और खूबसूरत लगने की तमन्ना है, तो आज से ही अपनी डाइट में आयरन और कैल्शियम रिच शामिल कर लें. क्योंकि, स्किन को सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी पोषण की जरूरत होती है