चीन या अमेरिका में नहीं बल्कि इस देश में हैं दुनिया के सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेज, जानें लिस्ट में कहां है भारत का नाम?
Most Schools In The World: शिक्षा किसी भी देश के विकास की बुनियाद होती है, इसलिए दुनिया के लगभग सभी राष्ट्र अपने नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के विशाल नेटवर्क का निर्माण करते हैं. अक्सर यह चर्चा होती है कि दुनिया में सबसे अधिक स्कूल और कॉलेज किस देश में हैं और इस सूची में भारत की क्या स्थिति है.
भारत की जनसंख्या और शिक्षा की आवश्यकता
भारत न केवल क्षेत्रफल के आधार पर सातवां सबसे बड़ा देश है, बल्कि जनसंख्या के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर आता है. देश की कुल आबादी का लगभग 46.9% हिस्सा 25 वर्ष से कम उम्र का है, जो भारत को एक युवा राष्ट्र बनाता है. इतनी बड़ी युवा जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना किसी भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है. इसके लिए देश में विशाल शिक्षण अवसंरचना की आवश्यकता होती है और भारत इस दिशा में काफी हद तक सफल भी रहा है.
दुनिया में सबसे अधिक शिक्षण संस्थानों वाला देश: भारत
यह भारत के लिए गर्व की बात है कि देश में पूरे विश्व में सबसे अधिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय मौजूद हैं. भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का स्थान आता है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार भारत में दुनिया में सबसे अधिक माध्यमिक विद्यालय हैं. 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले कुल 139,539 विद्यालय भारत में मौजूद हैं, जो दर्शाता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था कितनी व्यापक है और देश शिक्षा के प्रति कितना जागरूक है.
भारत में स्कूलों की कुल संख्या
भारत में लगभग 15 लाख स्कूल हैं, जिनमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के स्कूल शामिल हैं. यह विशाल संख्या देश की बड़ी आबादी में शिक्षा को सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक, भारत का स्कूल नेटवर्क दुनिया का सबसे विस्तृत नेटवर्क माना जाता है.
भारत के उच्च शिक्षा संस्थान
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है. देश में 12,700 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जिनमें 4,000 से अधिक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय शामिल हैं. कुछ रिपोर्टों में भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 5,000 से 8,000 तक बताई जाती है. IITs, IIMs, NITs और IISc जैसे संस्थान अपनी उत्कृष्ट शिक्षा गुणवत्ता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध हैं और भारत को वैश्विक तकनीकी और शोध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं.
अमेरिका के शिक्षण संस्थान
संयुक्त राज्य अमेरिका उच्च शिक्षा का वैश्विक केंद्र माना जाता है. यहां लगभग 5,819 उच्च शिक्षा संस्थान मौजूद हैं, जिनमें स्नातक से लेकर डॉक्टरेट तक की डिग्रियाँ प्रदान की जाती हैं. हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन और येल जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करते हैं.
चीन के उच्च शिक्षण संस्थान
चीन तीसरे स्थान पर है और उसके पास 3,117 उच्च शिक्षा संस्थान हैं. इनमें विश्वविद्यालय, कॉलेज, व्यावसायिक और तकनीकी संस्थान शामिल हैं. सिंघुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय चीन के शीर्ष संस्थानों में शामिल हैं.
भारत विश्व में सबसे आगे
शिक्षण संस्थानों की संख्या के आधार पर भारत विश्व में सबसे आगे है, जो इसकी विशाल और युवा जनसंख्या की शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रमाण है.