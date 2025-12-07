चीन या अमेरिका में नहीं बल्कि इस देश में हैं दुनिया के सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेज, जानें लिस्ट में कहां है भारत का नाम?

भारत की जनसंख्या और शिक्षा की आवश्यकता

भारत न केवल क्षेत्रफल के आधार पर सातवां सबसे बड़ा देश है, बल्कि जनसंख्या के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर आता है. देश की कुल आबादी का लगभग 46.9% हिस्सा 25 वर्ष से कम उम्र का है, जो भारत को एक युवा राष्ट्र बनाता है. इतनी बड़ी युवा जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना किसी भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है. इसके लिए देश में विशाल शिक्षण अवसंरचना की आवश्यकता होती है और भारत इस दिशा में काफी हद तक सफल भी रहा है.