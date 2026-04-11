Gold Reserves: कौन सा देश है ‘गोल्ड’ के मामले में नंबर-1, क्या लिस्ट में है भारत का नाम?

Gold Reserves: सोना हमेशा से काफी कीमती धातुओं में से एक रहा है. यह आर्थिक ताकत, वित्तीय सुरक्षा और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है. ऐसे में दुनिया की अर्थव्यवस्था में इस समय काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. देश सुरक्षा के लिए सोने के भंडार पर काफी ज्यादा निर्भर है. आइए जानते हैं सोने के मामले में दुनिया का सबसे अमीर देश कौन है?