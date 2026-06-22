दुनिया के किस महाद्वीप में छिपा है सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

परमाणु हथियार में यूरोप का पलड़ा क्यों है भारी?

यूरोप आमतौर पर अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन यह मिलिट्री पावर के मामले में सबसे सेंसिटिव इलाका भी है. हाल के डेटा के मुताबिक, इस कॉन्टिनेंट में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों का स्टॉक है. इसका मुख्य कारण रूस है, जो दो कॉन्टिनेंट में फैला है, लेकिन उसके ज़्यादातर हथियार यूरोप में हैं, जिससे वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है.