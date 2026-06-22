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दुनिया के किस महाद्वीप में छिपा है सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

Nuclear Weapons by Continent: परमाणु हथियारों की ताकत ने दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील बना दिया है. आज भी धरती पर इतने न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं कि पूरी मानव सभ्यता को कई बार खत्म किया जा सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस महाद्वीप के पास सबसे ज्यादा परमाणु ताकत है? चलिए विस्तार से जानें.


By: Shristi S | Published: June 22, 2026 8:36:34 PM IST

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परमाणु हथियार का सेंटर कौन है? - Photo Gallery
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परमाणु हथियार का सेंटर कौन है?

अगर हम दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों (परमाणु हथियार) की संख्या देखें, तो पूरा खेल सिर्फ़ दो देशों के आस-पास घूमता है यूनाइटेड स्टेट्स और रूस. आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इन दोनों देशों के पास दुनिया के कुल न्यूक्लियर हथियारों का लगभग 86% से 90% हिस्सा है. क्योंकि रूस का एक बड़ा हिस्सा यूरोप में है, इसलिए इस मामले में यूरोप सबसे आगे है.

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यूरोप आमतौर पर अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन यह मिलिट्री पावर के मामले में सबसे सेंसिटिव इलाका भी है. हाल के डेटा के मुताबिक, इस कॉन्टिनेंट में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों का स्टॉक है. इसका मुख्य कारण रूस है, जो दो कॉन्टिनेंट में फैला है, लेकिन उसके ज़्यादातर हथियार यूरोप में हैं, जिससे वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है.

परमाणु हथियार में रूस की ताकत - Photo Gallery
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परमाणु हथियार में रूस की ताकत

अगर रूस की बात करें, तो इस देश के पास लगभग 5,400 से 5,500 न्यूक्लियर हथियार हैं. यह संख्या इसे दुनिया में सबसे ताकतवर बनाती है. रूस के अलावा, दो और बड़े यूरोपियन देशों के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं. इनमें से, फ्रांस के पास लगभग 290 से 370 न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि ब्रिटेन के पास लगभग 225 न्यूक्लियर हथियार हैं.

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अब, यूरोप की ताकत यहीं खत्म नहीं होती; US मिलिट्री भी NATO के तहत आने वाले पांच बड़े यूरोपियन देशों में अपने हथियार तैनात करती है. इनमें जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, इटली और तुर्की शामिल हैं. यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी समय लगभग 100 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार तैनात रखता है.

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एशिया का न्यूक्लियर नेटवर्क कहां तक ​​फैला है?

न्यूक्लियर हथियारों की डाइवर्सिटी के मामले में एशियाई कॉन्टिनेंट दुनिया में सबसे आगे है. इसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार वाले देश हैं. हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन इसकी ग्लोबल पॉलिसी और सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की वजह से इसने अपने न्यूक्लियर हथियारों का एक बड़ा हिस्सा एशिया-पैसिफिक इलाके में तैनात किया है.

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परमाणु हथियार को लेकर एशियाई देशों का मैथमेटिक्स

एशियाई देशों में, चीन सबसे बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है, जिसके पास 600 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं. भारत लगभग 180-190 हथियारों के साथ दूसरे नंबर पर है. पड़ोसी पाकिस्तान के पास लगभग 170 न्यूक्लियर हथियार हैं.

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स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स (FAS) जैसे बड़े इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन दुनिया भर में न्यूक्लियर हथियारों पर नजर रखते हैं. उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में 12,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, जो पूरी इंसानी सभ्यता को कई बार खत्म करने के लिए काफी हैं.

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