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पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से हैं परेशान? CNG कार लेने का बना रहे हैं प्लान, जानें कहां मिलती है सस्ती गैस

Cheapest Cng: पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण गाड़ियां चलाने का खर्च पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है. ऐसे में कई लोग अपनी रोजमर्रा की यात्रा को किफायती बनाने के लिए CNG कारों की ओर रुख कर रहे हैं. यही कारण है कि पिछले कुछ समय से CNG कारों की सेल भी बड़ी है. देखा जाए तो सीएनजी न केवल पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सस्ती पड़ती है, पर्यावरण के लिहाज से भी किफायती मानी जाती है.

हालांकि, पहले के मुकाबले सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं. CNG कार खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपके शहर या राज्य में CNG की कीमत क्या है और गैस स्टेशन की उपलब्धता कैसी है.


By: Kunal Mishra | Published: June 21, 2026 6:23:56 PM IST

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कहां मिलती है बसे सस्ती CNG?

पिछले कुछ समय से सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई है. जिससे तमाम राज्यों और शहरों में सीएनजी के दाम बढ़े हुए हैं. हालांकि, अगर बात की जाए देश में सबसे सस्ती सीएनजी कहां मिलती है तो वह फिलहार पुडुचेरी में मिल रही है. जहां इसकी कीमत करीब 74.60 रुपये प्रति किलो है.

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गुजरात में भी कम है सीएनजी के दाम

देश में अन्य राज्यों की तुलना में सीएनजी के दम फिलहाल गुजरात में भी कम हैं. फिलहाल गुजरात में सीएनजी करीब 80.44 रुपये प्रति किलो है, जोकि दिल्ली, मुंबई समते अन्य राज्यों की तुलना में कम हैं.

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कहां मिल रही है सबसे महंगी सीएनजी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में सबसे महंगी सीएनजी फिलहाल हैदराबाद में मिल रही है. हैदराबाद में सीएनजी की कीमत करीब 93.50 से 97.50 रुपये प्रति किलो है. हालांकि, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी सीएनी की कीमतें ज्यादा हैं.

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CNG कार लेने के फायदे

आज के समय में देखा जाए तो सीएनजी एक बेहतर और किफायती फ्यूल ऑप्शन बन चुका है. सीएनजी कारें लेने से आपको अच्छी माइलेज मिलने के साथ ही जेब पर कम भारी पड़ती है साथ ही पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाती हैं.

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कैसा है CNG का नेटवर्क?

CNG के नेटवर्क की बात करें तो आज के समय में सीएनजी का एक बड़ा और क्वालिटी नेटवर्क बन चुका है. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश आति में तो सीएनजी स्टेशन्स काफी सारे हैं, जहां आपको सीएनजी आसानी से मिल जाती है.

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