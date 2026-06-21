पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से हैं परेशान? CNG कार लेने का बना रहे हैं प्लान, जानें कहां मिलती है सस्ती गैस

Cheapest Cng: पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण गाड़ियां चलाने का खर्च पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है. ऐसे में कई लोग अपनी रोजमर्रा की यात्रा को किफायती बनाने के लिए CNG कारों की ओर रुख कर रहे हैं. यही कारण है कि पिछले कुछ समय से CNG कारों की सेल भी बड़ी है. देखा जाए तो सीएनजी न केवल पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सस्ती पड़ती है, पर्यावरण के लिहाज से भी किफायती मानी जाती है.

हालांकि, पहले के मुकाबले सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं. CNG कार खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपके शहर या राज्य में CNG की कीमत क्या है और गैस स्टेशन की उपलब्धता कैसी है.