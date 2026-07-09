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EV Car Maintainance: न इंजन, न ऑयल चेंज! फिर इलेक्ट्रिक कार की सर्विसिंग में आखिर कहां होता है सबसे ज्यादा खर्च, जानिए पूरी डिटेल

EV Car Maintainance: इलेक्ट्रिक कारों (EV) को आमतौर पर पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में कम मेंटेनेंस वाला वाहन माना जाता है. देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कारों में न तो इंजन होता है और न ही इंजन ऑयल बदला जाता है. तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इन कारों पर ज्यादा खर्च कहां होता है.


By: Kunal Mishra | Published: July 9, 2026 10:08:36 PM IST

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बैटरी चेक करने में खर्च

जानकारों की मानें तो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी इसका सबसे महंगा और सबसे जरूरी हिस्सा होती है, जिसके बल पर कार चलती है. हर सर्विस के दौरान बैटरी की हेल्थ, चार्जिंग क्षमता के साथ ही साथ कूलिंग सिस्टम की जांच की जाती है. कई बार बैटरी में समस्या होने पर मेंटेनेंस में ज्यादा खर्च हो सकता है.

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टायर मेंटेनेंस

देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कारों का वजन बैटरी की वजह से अधिक होता है. आमतौर पर इलेक्ट्रिक कारों के टायर पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में जल्दी घिस सकते हैं. समय-समय पर टायर रोटेशन, व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवाना जरूरी होता है.

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एयर फिल्टर और केबिन फिल्टर

इलेक्ट्रिक कारों में एयर फिल्टर और केबिन फिल्टर का भी एक बड़ा खर्च होता है. हालांकि, यह हमेशा नहीं होता है. लेकिन, केबिन एयर फिल्टर की समय-समय पर सफाई या बदलना जरूरी होता है ताकि कार के अंदर साफ हवा मिल सके.

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सॉफ्टवेयर अपडेट

एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक कारें सॉफ्टवेयर पर काफी निर्भर होती हैं. कई कंपनियां समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करती हैं, जिससे बैटरी मैनेजमेंट, चार्जिंग और अन्य फीचर्स में सुधार होता है.

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ब्रेक सिस्टम की जांच

ईवी कारों में ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर भी कई बार ज्यादा खर्चा आ सकता है. EV में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होने के कारण ब्रेक पैड सामान्य कारों की तुलना में धीरे घिसते हैं. फिर भी ब्रेक डिस्क, ब्रेक फ्लूइड और अन्य ब्रेक कंपोनेंट्स की नियमित जांच जरूरी होती है.

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