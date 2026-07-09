EV Car Maintainance: न इंजन, न ऑयल चेंज! फिर इलेक्ट्रिक कार की सर्विसिंग में आखिर कहां होता है सबसे ज्यादा खर्च, जानिए पूरी डिटेल

EV Car Maintainance: इलेक्ट्रिक कारों (EV) को आमतौर पर पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में कम मेंटेनेंस वाला वाहन माना जाता है. देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कारों में न तो इंजन होता है और न ही इंजन ऑयल बदला जाता है. तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इन कारों पर ज्यादा खर्च कहां होता है.