शक्तिमान से हातिम तक, अब कहां हैं बचपन के ये सुपरहीरो? जानकर रह जाएंगे हैरान

कैप्टन व्योम

कैप्टन व्योम भी देश के सबसे पुराने सुपरहीरो शो में से एक है. इसमें मिलिंद सोमन लीड रोल में थे और इसे केतन मेहता ने डायरेक्ट किया था. इस एक्शन साई-फ़ाई डिटेक्टिव शो ने मिलिंद सोमन को घर-घर में मशहूर कर दिया. यह सिर्फ़ एक सीज़न के लिए एयर हुआ था और इसमें 54 एपिसोड थे. मिलिंद सोमन अभी भी फ़िल्मों और वेब सीरीज़ में एक्टिव हैं, और अपनी फ़िटनेस के लिए युवाओं के बीच पॉपुलर हैं.