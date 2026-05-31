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शक्तिमान से हातिम तक, अब कहां हैं बचपन के ये सुपरहीरो? जानकर रह जाएंगे हैरान

Tv Superheroes: फैंटेसी ड्रामा सीरीज़ और फ़िल्में हमेशा से पॉपुलर रही हैं. ये बच्चों को टारगेट करके बनाई जाती हैं और बहुत सफल होती हैं. भारत में इस सीरीज़ का क्रेज़ सीरियल शक्तिमान से शुरू हुआ, जिसके बाद कई सुपरहीरो बेस्ड सीरियल बने. आइए जानते हैं कि हमारे बचपन के पांच सुपरहीरो कैरेक्टर अब क्या कर रहे हैं.


By: Divyanshi Singh | Published: May 31, 2026 5:25:09 PM IST

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शक्तिमान

शक्तिमान जो 1997 में शुरू हुआ था और आठ साल तक चला था. इसमें मुकेश खन्ना ने शक्तिमान और गंगाधर का लीड रोल निभाया था. इसके कुल 450 एपिसोड थे. यह उस ज़माने का सबसे पॉपुलर सीरियल था और आज भी इसके फ़िल्मी अडैप्टेशन की बहुत चर्चा होती है.

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क्या करते हैं मुकेश खन्ना?

इसके स्टार मुकेश खन्ना अब हिंदी इंडस्ट्री में एक्टिंग से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए खबरों में रहते हैं. हालांकि, वे साउथ इंडियन और गुजराती फ़िल्मों में भी नज़र आ चुके हैं.

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जूनियर जी

शक्तिमान की तरह ही सीरियल जूनियर जी भी बहुत पॉपुलर और पसंद किया गया था. यह 2001 में शुरू हुआ था और इसके कुल 156 एपिसोड थे. इसमें सुपरनैचुरल शक्तियों वाले 12 साल के लड़के गौरव की कहानी दिखाई गई थी. यह शो बच्चों के बीच बहुत हिट हुआ था, और इसकी यादें आज भी ताज़ा हैं.

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अमितेश कोचर क्या करते हैं?

अमितेश कोचर ने इसमें लीड रोल निभाया था. अब उन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया है और फुल-टाइम व्लॉगर बन गए हैं.

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कैप्टन व्योम

कैप्टन व्योम भी देश के सबसे पुराने सुपरहीरो शो में से एक है. इसमें मिलिंद सोमन लीड रोल में थे और इसे केतन मेहता ने डायरेक्ट किया था. इस एक्शन साई-फ़ाई डिटेक्टिव शो ने मिलिंद सोमन को घर-घर में मशहूर कर दिया. यह सिर्फ़ एक सीज़न के लिए एयर हुआ था और इसमें 54 एपिसोड थे. मिलिंद सोमन अभी भी फ़िल्मों और वेब सीरीज़ में एक्टिव हैं, और अपनी फ़िटनेस के लिए युवाओं के बीच पॉपुलर हैं.

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हातिम

हातिम एक सीरियल अपने समय में बहुत पॉपुलर हुआ था. यह 2003 में स्टार प्लस पर एयर हुआ था और इसे अमृत सागर ने डायरेक्ट किया था. इसका सिर्फ़ एक सीज़न था, जिसमें कुल 47 एपिसोड थे. राहिल आज़म ने लीड रोल निभाया था. वह अभी भी एक्टिंग की दुनिया का हिस्सा हैं और पॉपुलर सीरियल अनुपमा में पराग कोठारी के रोल में नज़र आ चुके हैं.

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हीरो

सीरियल "हीरो" की बात करें तो यह 2005 में आया था. इसके तीन सीज़न और कुल 168 एपिसोड थे. सुमित पाठक ने जॉय और हीरो का डबल रोल किया था. लीड एक्टर सुमित पाठक अब एक्टिंग से दूर हैं और अपना बिज़नेस चला रहे हैं.

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