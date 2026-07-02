कब हुई थी गाड़ियों में नंबर प्लेट की शुरुआत? क्या है इसका इतिहास, किस देश में सबसे पहले लागू हुआ था ये सिस्टम

Vehicle number plate: आज के समय में सड़क पर चलती हुई हर कार, बाइक और स्कूटर आदि में नंबर प्लेट लगी होती हैं. बिना नंबर प्लेट की कोई गाड़ी अगर सड़क पर चलती हुई नजर आए तो ऐसे में उसे गैरकानूनी वाहन माना जाता है. दरअसल, नंबर प्लेट केवल एक मेटल की प्लेट ही नहीं है बल्कि, इस प्लेट और इसपर छपे नंबर के जरिए वाहन मालिक के बारे में सारी जानकारी जुटाई जा सकती है. नंबर प्लेट के जरिए मालिक के बारे में कानूनी रिकॉर्ड का पता लगा पाना आसान रहता है.