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कब हुई थी गाड़ियों में नंबर प्लेट की शुरुआत? क्या है इसका इतिहास, किस देश में सबसे पहले लागू हुआ था ये सिस्टम

Vehicle number plate: आज के समय में सड़क पर चलती हुई हर कार, बाइक और स्कूटर आदि में नंबर प्लेट लगी होती हैं. बिना नंबर प्लेट की कोई गाड़ी अगर सड़क पर चलती हुई नजर आए तो ऐसे में उसे गैरकानूनी वाहन माना जाता है. दरअसल, नंबर प्लेट केवल एक मेटल की प्लेट ही नहीं है बल्कि, इस प्लेट और इसपर छपे नंबर के जरिए वाहन मालिक के बारे में सारी जानकारी जुटाई जा सकती है. नंबर प्लेट के जरिए मालिक के बारे में कानूनी रिकॉर्ड का पता लगा पाना आसान रहता है.


By: Kunal Mishra | Published: July 2, 2026 6:48:31 PM IST

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भारत में कब हुई थी नंबर प्लेट की शुरुआत

भारत में नंबर प्लेट का इतिहास काफी पुराना रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में नंबर प्लेट की शुरुआत साल 1939 के दौर में हुई थी. 1 जुलाई 1989 से मोटर वाहन अधिनियम 1988 लागू हुआ था. इससे पहले गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं हुआ करता था.

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क्यों पड़ी थी नंबर प्लेट की जरूरत?

जानकारी के मुताबिक 1880 के दशक में जब कारें पहली बार सड़कों पर उतरीं थी तो ऐसे में कई बार कार तेज रफ्तार में होती थी, जिससे एक्सीडेंट होने लगे थे. किसी खास पहचान नहीं होने से कार के बारे में किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाता था.

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अलग-अलग रंग की क्यों होती हैं नंबर प्लेट?

भारत में अलग-अलग नंबर प्लेट अलग-अलग वाहनों के लिए निर्धारित की गई हैं. दरअसल, सफेद प्लेट यानि निजी वाहन, पीली प्लेट यानि कमर्शियल वाहन और हरी प्लेट इलेक्ट्रिक वाहनों की निशानी है. वहीं, लाल नंबर प्लेट कुछ टेंपरेरी नंबर को बताती हैं.

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नंबर प्लेट क्यों है जरूरी?

वाहनों में नंबर प्लेट कई तरीकों से जरूरी मानी जाती है. ट्रैफिक नियमों का पालन करने के साथ ही चोरी हुए वाहन का पता लगाने और टैक्स और रजिस्ट्रेशन का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए नंबर प्लेट का होना बेहद जरूरी माना जाता है.

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क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?

कुछ समय पहले ही भारत में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लाया गया था. इस नंबर प्लेट में ऐसा नंबर होता है, जिसे बदला या फिर मिटाया नहीं जा सकता है. इसमें काफी सुरक्षा रहती है, जिससे आपका वाहन भी सुरक्षित माना जाता है.

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