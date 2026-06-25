जब सुरों के उस्तादों पर टूटा कहर, हुआ कुछ ऐसा कि बर्बाद हो गई जिंदगी; कभी नहीं गा पाए एक भी गाना

Singers Who Lost Their Voice: दो साल पहले 2024 में दिग्गज गायिका ने एलान किया था कि वह शायद ही कभी दोबारा गा पाएं, क्योंकि वह ‘सेंसरीन्यूरल हियरिंग लॉस’ (सुनने की क्षमता कम होने) की समस्या से जूझ रही हैं. हाल ही में गायिका को पद्म भूषण से सम्मानित किया. इस दौरान कई वीडियोज सामने आए, जिसमें उन्हें व्हीलचेयर पर बैठे देखा गया, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी. साथ ही वह कमजोर भी लग रही थीं. आपको बता दें कि इससे पहले भी कई दिग्गज गायक रहे हैं, जो किसी ना किसी कारण से दोबारा गाना गा नहीं पाए. चलिए जानते हैं उनके नाम.