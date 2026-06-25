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जब सुरों के उस्तादों पर टूटा कहर, हुआ कुछ ऐसा कि बर्बाद हो गई जिंदगी; कभी नहीं गा पाए एक भी गाना

Singers Who Lost Their Voice: दो साल पहले 2024 में दिग्गज गायिका ने एलान किया था कि वह शायद ही कभी दोबारा गा पाएं, क्योंकि वह ‘सेंसरीन्यूरल हियरिंग लॉस’ (सुनने की क्षमता कम होने) की समस्या से जूझ रही हैं. हाल ही में गायिका को पद्म भूषण से सम्मानित किया. इस दौरान कई वीडियोज सामने आए, जिसमें उन्हें व्हीलचेयर पर बैठे देखा गया, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी. साथ ही वह कमजोर भी लग रही थीं. आपको बता दें कि इससे पहले भी कई दिग्गज गायक रहे हैं, जो किसी ना किसी कारण से दोबारा गाना गा नहीं पाए. चलिए जानते हैं उनके नाम.


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 25, 2026 10:53:01 AM IST

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जूली एंड्रयूज

एक समय मशहूर गायिका जूली एंड्रयूज के गानों के लोग दीवाने हुआ करते थे. लेकिन साल 1997 में उनके गले की सर्जरी हुई. ऑपरेशन के वक्त हुई एक गलती के कारण उनकी आवाज को गंभीर नुकसान पहुंचा. डॉक्टर उनके वोकल कॉर्ड्स से छोटी गांठें हटाना चाहते थे, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं रहा. इसके बाद उनकी आवाज हमेशा के लिए प्रभावित हो गई और वह पहले की तरह गाना नहीं गा सकीं. हालांकि, बाद में उन्होंने कोर्ट में केस भी किया था.

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लिंडा रॉनस्टैड

70 और 80 के दशक की मशहूर ग्रैमी विजेता अमेरिकी गायिका और हॉल ऑफ फेम में शामिल लिंडा रोंसटेड ने 2011 में गायन और सार्वजनिक प्रदर्शन से संन्यास की घोषणा की थी. उन्हें 'प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी' (एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर) नामक बीमारी हो गई थी. इस बीमारी ने उनकी नसों को प्रभावित किया, जिसके कारण वो कभी दोबारा नहीं गाई पाई और एक युग का अंत हो गया.

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स्टीवन टायलर (एरोस्मिथ)

साल 2023 के टूर के दौरान रॉक स्टार स्टीवन टायलर (एरोस्मिथ) के स्वरयंत्र (लैरिंक्स या वॉयस बॉक्स) में गंभीर समस्या हो गई थी. इस चोट से उनके वोकल कॉर्ड्स को बहुत नुकसान हुआ, जिस वजह से वह दोबारा पहले जैसे नहीं गा पाए. इसी वजह से उन्होंने 2024 में गायन करियर को छोड़ दिया.

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जिम मैकेन

मशहूर आयरिश लोक संगीत बैंड 'द डब्लिनर्स' के एक प्रमुख सदस्य मैककैन को गले का कैंसर हो गया था. हालांकि उनका इलाज सफल रहा, लेकिन इलाज की प्रक्रियाओं का उनकी आवाज पर ऐसा असर पड़ा कि वे अब गा नहीं सकते थे; इसलिए उन्हें गाना छोड़कर गिटार बजाने और कहानी सुनाने की ओर मुड़ना पड़ा.

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अलका याग्निक

बॉलीवुड की मशहूर गायिका अलका याग्निक जून 2024 में उस समय सुर्खियों में आईं, जब उन्होंने एक दुर्लभ श्रवण विकार (हियरिंग डिसऑर्डर) से पीड़ित होने का खुलासा किया. गायिका ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए बताया कि फ्लाइट से उतरने के बाद उन्हें अचानक सुनाई देना बंद हो गया था. इस दुर्लभ बीमारी के कारण उनकी सुनने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई.

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