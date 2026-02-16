बाबा रामदेव से शादी करना चाहती थी ये ‘आइटम गर्ल’, शादीशुदा होने के बावजूद कर दिया था प्रपोज; जानें कौन है ये हसीना

Rakhi Sawant And Baba Ramdev: बाबा रामदेव बेहद मशहूर भारतीय योग गुरु हैं. वे भारत में मुख्य रूप से योग और आयुर्वेद के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं. वे अपने काम के लिए पूरे भारत में मशहूर हैं. हालांकि, एक एक्ट्रेस ऐसी भी हैं जिन्होंने उनसे शादी करने की इच्छा जताई है. आइए जानते हैं आखिर कौन है वो हसीना….