बाबा रामदेव से शादी करना चाहती थी ये ‘आइटम गर्ल’, शादीशुदा होने के बावजूद कर दिया था प्रपोज; जानें कौन है ये हसीना
Rakhi Sawant And Baba Ramdev: बाबा रामदेव बेहद मशहूर भारतीय योग गुरु हैं. वे भारत में मुख्य रूप से योग और आयुर्वेद के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं. वे अपने काम के लिए पूरे भारत में मशहूर हैं. हालांकि, एक एक्ट्रेस ऐसी भी हैं जिन्होंने उनसे शादी करने की इच्छा जताई है. आइए जानते हैं आखिर कौन है वो हसीना….
योग गुरु बाबा रामदेव
योग गुरु बाबा रामदेव बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बीच बहुत पॉपुलर हैं और उन्होंने कई मौकों पर उनकी तारीफ की है. हालांकि, इस खास एक्ट्रेस ने बाबा रामदेव से शादी करने की इच्छा जताई है.
राखी सावंत विवादों की रानी
अपनी अजीब हरकतों के लिए जानी जाने वाली राखी सावंत ने एक बार कहा था कि अगर वे उनसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाएं तो वे उनसे शादी करने को तैयार होंगी, और उन्होंने यह भी कहा कि वे उनके सपनों के राजकुमार हैं.
बाबा रामदेव से शादी करना चाहती थी राखी
बाबा रामदेव ने यह भी कहा है कि राखी उनके पीछे पड़ी थीं और उनसे शादी करना चाहती थीं. वे राखी से एक शो में मिले, और राखी उनके पीछे दौड़ीं और कहा, "बाबाजी, मैं आपसे शादी करूंगी."
बाबा रामदेव ने राखी को बताया बेशर्म
उन्होंने कहा कि राखी बेशर्म हैं और उन्होंने उनसे कहा कि वे किसी और को ढूंढ लें क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे बैचलर हैं, और कहा, "मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता, कौन जानता है कि वे क्या कह दें."
राखी ने नेशनल टीवी पर किया था प्रपोज
इमेजिन टीवी पर अपने टीवी शो, "गजब देश की अजब कहानियां" को प्रमोट करते हुए, राखी ने कहा कि जब भी वह बाबा रामदेव को देखती हैं, तो उन्हें कुछ होता है और कहा कि उनकी आंखें ही उन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं.
पब्लिसिटी पाने की आदत
वह उन्हें अपने शो में बुलाने और फिर उन्हें प्रपोज करने का भी प्लान बना रही हैं. राखी की पब्लिसिटी पाने की आदत के कारण, यह लव कन्फेशन उनके नए शो के प्रीमियर के साथ हुआ.
नहीं मिला असली प्यार
राखी सावंत ने 2019 में एक NRI रितेश से शादी की. 2022 की शुरुआत में उनका तलाक हो गया. राखी ने मई 2022 में आदिल खान दुर्रानी से शादी की. हालांकि, आदिल अब सोमी खान से शादीशुदा हैं, जो बिग बॉस 12 में दिखाई दी थीं.