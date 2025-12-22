  • Home>
  • ‘नीलम जैसी बन जाओ’, गोविंदा ने मजबूरी में की थी सुनीता संग शादी; सिर्फ घूमने-फिरने के लिए बनाया था गर्लफ्रेंड

‘नीलम जैसी बन जाओ’, गोविंदा ने मजबूरी में की थी सुनीता संग शादी; सिर्फ घूमने-फिरने के लिए बनाया था गर्लफ्रेंड

Govinda-Sunita Ahuja: गोविंदा और सुनीता आहूजा दोनों इन दिनों खूब चर्चा में रहते हैं. इस बीच एक्टर का पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने कहा था कि “वह मजबूरी में सुनिता संग शादी के बंधन में बंधे थे.” साथ ही एक्टर ने नीलम कोठारी से शादी की इच्छा जताई थी.  


By: Preeti Rajput | Published: December 22, 2025 11:44:30 AM IST

गोविंदा और सुनीता आहूजा

गोविंदा और सुनीता आहूजा एक बार फिर से सुर्खियों का हिस्सा बन चुके हैं. कुछ समय पहले सुनीता ने कोर्ट में तलाक की अर्जी तक डाल दी थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच सबकुछ ठीक हो गया.

गोविंदा का इंटरव्यू हुआ वायरल

इस बीच एक्टर अपने एक पुराने इंटरव्यू के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं. गोविंदा ने इंटरव्यू में कहा था कि “उन्होंने मजबूरी में सुनीता से शादी की थी. वह नीलम कोठारी से प्यार करते थे. लेकिन उन्हें जबरदस्ती सुनीता संग सात फेरे लेने पड़े. जिसका वजह से उनका प्यार अधूरा रह गया.

नीलम कोठारी से प्यार करते थे गोविंदा

स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में गोविंदा बताया था कि वह नीलम कोठारी से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे. उन्होंने कहा था कि “जितना मैं उसे जानता गया, मुझे वो उतनी ही पसंद आने लगी. वह ऐसी महिला थी, जिसपर किसी भी आदमी का दिल आ जाता. लेकिन मैंने अपना दिल खो दिया था.”

नीलम से शादी करना चाहते थे गोविंदा

गोविंदा नीलम कोठारी के प्यार में इसकदर दीवाने हो गए थे कि वह अक्सर अपने परिवार, पत्नी और दोस्तों तक से उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे.

नीलम कोठारी की तरह सुनीता बनाना चाहते थे एक्टर

गोविंदा ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि सुनीता को बदलना चाहते थे. वह चाहते थे कि सुनीता खुद को पूरी तरह से नीलम कोठारी की तरह बन जाएं. हालांकि, एक्टर की पत्नी सुनीता समय-समय उन्हें यह याद दिलाती थी कि वह नीलम कोठारी की तरह नहीं है.

भाई की सलाह पर सुनीता के करीब आए एक्टर

38 साल तक शादीशुदा जिंदगी गुजारने वाले गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता खूब चर्चाओं में बना हुआ है. गोविंदा ने कहा था कि वो प्यार की वजह से नहीं बल्कि अपने मतलब के लिए रिश्ते में आए थे. वह सुनीता के करीब भाई के कहने पर आए थे.

नीलम कोठारी को भी धोखा दे रहे थे एक्टर

गोविंदा पत्नी को धोखो देने के साथ ही नीलम कोठारी को भी धोखा दे रहे थे. वह डबल गेम खेल रहे थे. उन्होंने नीलम को अपनी सगाई के बारे में नहीं बताया था. उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि वह नीलम का इस्तेमाल करियर में आगे बढ़ने के लिए कर रहे थे.

